20 февраля 2024

Полиция ХМАО поставила на особый учет 800 родителей

В ХМАО 3000 родителей привлечены к ответственности за невыполнение обязанностей
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, прохожие, папа с дочкой, в школу, родитель с ребенком
Более 800 родителей стоят на учете в полиции Фото:

Полиция ХМАО поставила на учет 800 родителей как неблагополучных. Об этом сказал глава ведомства в регионе Дамир Сатретдинов на заседании думы ХМАО, трансляция которого велась на сайте парламента.

«В целях минимизации негативного влияния взрослого окружения и, в первую очередь, неблагополучных семейно-бытовых отношений на учет поставлены 800 родителей», — сказал Дамир Сатретдинов. К административной ответственности привлечено более 3000 родителей и законных представителей за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей.

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Полиция ХМАО поставила на учет 800 родителей как неблагополучных. Об этом сказал глава ведомства в регионе Дамир Сатретдинов на заседании думы ХМАО, трансляция которого велась на сайте парламента. «В целях минимизации негативного влияния взрослого окружения и, в первую очередь, неблагополучных семейно-бытовых отношений на учет поставлены 800 родителей», — сказал Дамир Сатретдинов. К административной ответственности привлечено более 3000 родителей и законных представителей за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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