Общество Полиция ХМАО поставила на особый учет 800 родителей В ХМАО 3000 родителей привлечены к ответственности за невыполнение обязанностей 21 февраля 2024 в 14:04 Размер текста - 17 + Более 800 родителей стоят на учете в полиции Фото: Сергей Русанов © URA.RU Полиция ХМАО поставила на учет 800 родителей как неблагополучных. Об этом сказал глава ведомства в регионе Дамир Сатретдинов на заседании думы ХМАО, трансляция которого велась на сайте парламента. «В целях минимизации негативного влияния взрослого окружения и, в первую очередь, неблагополучных семейно-бытовых отношений на учет поставлены 800 родителей», — сказал Дамир Сатретдинов. К административной ответственности привлечено более 3000 родителей и законных представителей за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей. Полиция ХМАО поставила на учет 800 родителей как неблагополучных. Об этом сказал глава ведомства в регионе Дамир Сатретдинов на заседании думы ХМАО, трансляция которого велась на сайте парламента. «В целях минимизации негативного влияния взрослого окружения и, в первую очередь, неблагополучных семейно-бытовых отношений на учет поставлены 800 родителей», — сказал Дамир Сатретдинов. К административной ответственности привлечено более 3000 родителей и законных представителей за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям