Полиция ХМАО поставила на особый учет 800 родителей

Более 800 родителей стоят на учете в полиции
Полиция ХМАО поставила на учет 800 родителей как неблагополучных. Об этом сказал глава ведомства в регионе Дамир Сатретдинов на заседании думы ХМАО, трансляция которого велась на сайте парламента.
«В целях минимизации негативного влияния взрослого окружения и, в первую очередь, неблагополучных семейно-бытовых отношений на учет поставлены 800 родителей», — сказал Дамир Сатретдинов. К административной ответственности привлечено более 3000 родителей и законных представителей за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей.
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