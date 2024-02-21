Общество ЖКХ и Городская среда В Сургуте вместо аварийного ДК построят новый культурный центр 22 февраля 2024 в 16:09 Размер текста - 17 + В ДК несущие конструкции не выдерживают нагрузки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Сургута намерены построить новый культурный центр на месте аварийного ДК «Строитель», который будут сносить. Об этом URA.RU сообщил начальник техотдела управления капитального строительства Андрей Арменчу. «Здание будет большое. Большей мощности. В нем будет три зала разных размеров. Для разного возраста детей. В новом проекте максимально учли пожелания жителей», — сообщил Арменчу. Новый проект уже находится в государственной экспертизе. К лету должно быть готово заключение по технической части проекта нового культурного центра. «После получения государственной экспертизы можно будет говорить о стоимости реализации. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута закрыли ДК «Строитель» из-за аварийного состояния здания. Занятия для детей будут проходить в других учреждениях города. Власти Сургута намерены построить новый культурный центр на месте аварийного ДК «Строитель», который будут сносить. Об этом URA.RU сообщил начальник техотдела управления капитального строительства Андрей Арменчу. «Здание будет большое. Большей мощности. В нем будет три зала разных размеров. Для разного возраста детей. В новом проекте максимально учли пожелания жителей», — сообщил Арменчу. Новый проект уже находится в государственной экспертизе. К лету должно быть готово заключение по технической части проекта нового культурного центра. «После получения государственной экспертизы можно будет говорить о стоимости реализации. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута закрыли ДК «Строитель» из-за аварийного состояния здания. Занятия для детей будут проходить в других учреждениях города. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям