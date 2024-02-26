Состояние юного свердловчанина, которого облили бензином и подожгли, ухудшилось. Видео

26 февраля 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

Екатеринбургские врачи продолжают пристально следить за состоянием Ярослава Карпова (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Состояние 13-летнего Ярослава Карпова из Екатеринбурга после того, как двое подростков облили его бензином и подожгли, начало ухудшаться. На фоне 50% ожогов тела у мальчика наблюдаются проблемы с сердечно-сосудистой системой. О том, как проходит восстановление Ярослава, журналисту URA.RU рассказала мама пострадавшего Вера Карпова. «Ярослав несмотря на всю сложность ситуации, оказался настоящим мужчиной. До полного восстановления, если оно в принципе возможно, еще долго. Мы постоянно посещаем врачей, проходим курсы реабилитации. Медики делают все возможное для того, чтобы Ярик быстрее вернулся к обычной жизни. Но и сам сын очень старается, выполняет все рекомендации врачей. Но, несмотря на все усилия, состояние пока остается удовлетворительным. У Ярика возникли проблемы с сердцем. Как оказалось, ноша, которая выпала на его организм, не могла остаться без последствий», — поделилась женщина. 21 августа 2023 года двое 16-летних подростков во время прогулки облили Ярослава Карпова бензином, после чего подожги. Ребенок был экстренно доставлен в Детскую клиническую больницу №9. Уже в медучреждении стало ясно, что Ярослав получил 50% ожогов тела. 66 дней екатеринбургские врачи боролись за жизнь мальчика. Позже источник агентства, близкий к УМВД по Екатеринбургу, заявил, что подросткам может грозить реальное уголовное дело. Громкая история дошла до СКР. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил свердловскому СК провести расследование, после чего было возбуждено уголовное дело на одного из поджигателей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Состояние 13-летнего Ярослава Карпова из Екатеринбурга после того, как двое подростков облили его бензином и подожгли, начало ухудшаться. На фоне 50% ожогов тела у мальчика наблюдаются проблемы с сердечно-сосудистой системой. О том, как проходит восстановление Ярослава, журналисту URA.RU рассказала мама пострадавшего Вера Карпова. «Ярослав несмотря на всю сложность ситуации, оказался настоящим мужчиной. До полного восстановления, если оно в принципе возможно, еще долго. Мы постоянно посещаем врачей, проходим курсы реабилитации. Медики делают все возможное для того, чтобы Ярик быстрее вернулся к обычной жизни. Но и сам сын очень старается, выполняет все рекомендации врачей. Но, несмотря на все усилия, состояние пока остается удовлетворительным. У Ярика возникли проблемы с сердцем. Как оказалось, ноша, которая выпала на его организм, не могла остаться без последствий», — поделилась женщина. 21 августа 2023 года двое 16-летних подростков во время прогулки облили Ярослава Карпова бензином, после чего подожги. Ребенок был экстренно доставлен в Детскую клиническую больницу №9. Уже в медучреждении стало ясно, что Ярослав получил 50% ожогов тела. 66 дней екатеринбургские врачи боролись за жизнь мальчика. Позже источник агентства, близкий к УМВД по Екатеринбургу, заявил, что подросткам может грозить реальное уголовное дело. Громкая история дошла до СКР. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил свердловскому СК провести расследование, после чего было возбуждено уголовное дело на одного из поджигателей.