В Сургуте с задержкой в полгода запустили ледовую арену «Олимпиец»

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые эскизы ледовой арены УГМК, угмк арена, ледовая арена
Ледовая арена открылась в начале февраля 2024 года Фото:

В Сургуте из-за затянувшегося ремонта ледовую арену «Олимпиец» запустили с задержкой в полгода. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента.

«Подрядчик должен был установить новую холодильную систему намораживания льда в „Олимпийце“ к сентябрю 2023 года, но работы были завершены только в 2024. Уже другой компанией. С первым подрядчиком руководство арены разорвало контракт. Сейчас строители намерены судиться. Они уверены, что задержка связана с недокомплектом оборудования и виной тому руководство арены, которое отвечало за закупки», — сообщил собеседник.

Между тем в администрации Сургута уверены, что информация не совсем достоверна. «Задержка работ произошла из-за недобросовестности подрядчика. В итоге потребовалось дополнительное время на ведение претензионной работы, расторжение договора, заключение договора с новым подрядчиком», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте хоккеисты и фигуристы остались без льда в городском спорткомплексе. Подрядчик вовремя не завершил ремонтные работы, и власти города вынуждены были тратить миллион рублей в месяц на аренду площадки в частной ледовой арене.

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В Сургуте из-за затянувшегося ремонта ледовую арену «Олимпиец» запустили с задержкой в полгода. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента. «Подрядчик должен был установить новую холодильную систему намораживания льда в „Олимпийце“ к сентябрю 2023 года, но работы были завершены только в 2024. Уже другой компанией. С первым подрядчиком руководство арены разорвало контракт. Сейчас строители намерены судиться. Они уверены, что задержка связана с недокомплектом оборудования и виной тому руководство арены, которое отвечало за закупки», — сообщил собеседник. Между тем в администрации Сургута уверены, что информация не совсем достоверна. «Задержка работ произошла из-за недобросовестности подрядчика. В итоге потребовалось дополнительное время на ведение претензионной работы, расторжение договора, заключение договора с новым подрядчиком», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте хоккеисты и фигуристы остались без льда в городском спорткомплексе. Подрядчик вовремя не завершил ремонтные работы, и власти города вынуждены были тратить миллион рублей в месяц на аренду площадки в частной ледовой арене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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