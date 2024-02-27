В Сургуте с задержкой в полгода запустили ледовую арену «Олимпиец»

Ледовая арена открылась в начале февраля 2024 года Фото: пресс-служба УГМК © URA.RU

В Сургуте из-за затянувшегося ремонта ледовую арену «Олимпиец» запустили с задержкой в полгода. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента.

«Подрядчик должен был установить новую холодильную систему намораживания льда в „Олимпийце“ к сентябрю 2023 года, но работы были завершены только в 2024. Уже другой компанией. С первым подрядчиком руководство арены разорвало контракт. Сейчас строители намерены судиться. Они уверены, что задержка связана с недокомплектом оборудования и виной тому руководство арены, которое отвечало за закупки», — сообщил собеседник.

Между тем в администрации Сургута уверены, что информация не совсем достоверна. «Задержка работ произошла из-за недобросовестности подрядчика. В итоге потребовалось дополнительное время на ведение претензионной работы, расторжение договора, заключение договора с новым подрядчиком», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте хоккеисты и фигуристы остались без льда в городском спорткомплексе. Подрядчик вовремя не завершил ремонтные работы, и власти города вынуждены были тратить миллион рублей в месяц на аренду площадки в частной ледовой арене.