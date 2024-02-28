28 февраля 2024

Уральский Starbucks откроется в ТЦ Екатеринбурга, который сменил концепцию. Фото

В «Уют-Холле» в Екатеринбурге откроется новая кофейня DUO
© Служба новостей «URA.RU»
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Одиннадцатая точка откроется весной
Одиннадцатая точка откроется весной

В Екатеринбурге новая кофейня DUO откроется в бывшем торговом центре Sila Voli, который сменил концепцию на интерьерный магазин. Об этом URA.RU рассказали представители заведения.

«Это будет почти панорамная кофейня со стеклянными стенами и двухуровневой посадкой. Одна из самых больших точек — 200 квадратов. В кофейню будет отдельный вход с улицы. В этом проекте мы продолжили экспериментировать с пространствами и преображать их», — объяснили в DUO.

В интерьере будет задействовано больше темных элементов из дерева, а зону бара облицуют натуральным камнем. Открытие заведения намечено на весну.

Ранее сеть DUO заявила, что планирует изучить опыт ушедшей из России компании Starbucks и ее аналога Stars Coffee, а затем улучшить его и применить в своей работе. Руководство намерено доказать, что DUO способно зарабатывать больше известной кофейни страны.

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В Екатеринбурге новая кофейня DUO откроется в бывшем торговом центре Sila Voli, который сменил концепцию на интерьерный магазин. Об этом URA.RU рассказали представители заведения. «Это будет почти панорамная кофейня со стеклянными стенами и двухуровневой посадкой. Одна из самых больших точек — 200 квадратов. В кофейню будет отдельный вход с улицы. В этом проекте мы продолжили экспериментировать с пространствами и преображать их», — объяснили в DUO. В интерьере будет задействовано больше темных элементов из дерева, а зону бара облицуют натуральным камнем. Открытие заведения намечено на весну. Ранее сеть DUO заявила, что планирует изучить опыт ушедшей из России компании Starbucks и ее аналога Stars Coffee, а затем улучшить его и применить в своей работе. Руководство намерено доказать, что DUO способно зарабатывать больше известной кофейни страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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