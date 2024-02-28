В Екатеринбурге новая кофейня DUO откроется в бывшем торговом центре Sila Voli, который сменил концепцию на интерьерный магазин. Об этом URA.RU рассказали представители заведения.
«Это будет почти панорамная кофейня со стеклянными стенами и двухуровневой посадкой. Одна из самых больших точек — 200 квадратов. В кофейню будет отдельный вход с улицы. В этом проекте мы продолжили экспериментировать с пространствами и преображать их», — объяснили в DUO.
В интерьере будет задействовано больше темных элементов из дерева, а зону бара облицуют натуральным камнем. Открытие заведения намечено на весну.
Ранее сеть DUO заявила, что планирует изучить опыт ушедшей из России компании Starbucks и ее аналога Stars Coffee, а затем улучшить его и применить в своей работе. Руководство намерено доказать, что DUO способно зарабатывать больше известной кофейни страны.
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