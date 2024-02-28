Уральский Starbucks откроется в ТЦ Екатеринбурга, который сменил концепцию. Фото

В «Уют-Холле» в Екатеринбурге откроется новая кофейня DUO

29 февраля 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Одиннадцатая точка откроется весной Фото предоставлено кофейней DUO В Екатеринбурге новая кофейня DUO откроется в бывшем торговом центре Sila Voli, который сменил концепцию на интерьерный магазин. Об этом URA.RU рассказали представители заведения. «Это будет почти панорамная кофейня со стеклянными стенами и двухуровневой посадкой. Одна из самых больших точек — 200 квадратов. В кофейню будет отдельный вход с улицы. В этом проекте мы продолжили экспериментировать с пространствами и преображать их», — объяснили в DUO. В интерьере будет задействовано больше темных элементов из дерева, а зону бара облицуют натуральным камнем. Открытие заведения намечено на весну. Ранее сеть DUO заявила, что планирует изучить опыт ушедшей из России компании Starbucks и ее аналога Stars Coffee, а затем улучшить его и применить в своей работе. Руководство намерено доказать, что DUO способно зарабатывать больше известной кофейни страны. Фото предоставлено кофейней DUO Фото предоставлено кофейней DUO

В Екатеринбурге новая кофейня DUO откроется в бывшем торговом центре Sila Voli, который сменил концепцию на интерьерный магазин. Об этом URA.RU рассказали представители заведения. «Это будет почти панорамная кофейня со стеклянными стенами и двухуровневой посадкой. Одна из самых больших точек — 200 квадратов. В кофейню будет отдельный вход с улицы. В этом проекте мы продолжили экспериментировать с пространствами и преображать их», — объяснили в DUO. В интерьере будет задействовано больше темных элементов из дерева, а зону бара облицуют натуральным камнем. Открытие заведения намечено на весну. Ранее сеть DUO заявила, что планирует изучить опыт ушедшей из России компании Starbucks и ее аналога Stars Coffee, а затем улучшить его и применить в своей работе. Руководство намерено доказать, что DUO способно зарабатывать больше известной кофейни страны.