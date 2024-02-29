В Челябинской области 77 детей справят день рождения через четыре года

01 марта 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

В свидетельстве о рождении у этих малышей стоит дата 29 февраля Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинской области 77 малышей родились 29 февраля, а значит, что следующий День рождения у них будет только через четыре года. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета по делам ЗАГС региона. «Самым особенным днем этого месяца и года в целом, безусловно, стал день 29 февраля. Но несмотря на то, что этот день бывает всего раз в четыре года, 37 пар молодоженов Челябинской области выбрали его для бракосочетания. А еще в этот день в нашей области родилось 77 малышей, которые будут отмечать свой день рождения особенным образом», — уточнили в пресс-службе областного ЗАГСа. Всего за февраль в регионе состоялось 1238 свадеб, причем самым популярным днем стала красивая дата 24.02.2024 года, когда зарегистрировали брак 210 пар. За месяц родилось 2 212 детей: мальчиков — 1 127, девочек — 1 085. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске за 2023 год самой взрослой мамой стала 67-летняя женщина, которая выносила и родила ребенка. Самой молодой маме, родившей детей в 2023 году в Челябинске — 15 лет.

В Челябинской области 77 малышей родились 29 февраля, а значит, что следующий День рождения у них будет только через четыре года. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета по делам ЗАГС региона. «Самым особенным днем этого месяца и года в целом, безусловно, стал день 29 февраля. Но несмотря на то, что этот день бывает всего раз в четыре года, 37 пар молодоженов Челябинской области выбрали его для бракосочетания. А еще в этот день в нашей области родилось 77 малышей, которые будут отмечать свой день рождения особенным образом», — уточнили в пресс-службе областного ЗАГСа. Всего за февраль в регионе состоялось 1238 свадеб, причем самым популярным днем стала красивая дата 24.02.2024 года, когда зарегистрировали брак 210 пар. За месяц родилось 2 212 детей: мальчиков — 1 127, девочек — 1 085. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске за 2023 год самой взрослой мамой стала 67-летняя женщина, которая выносила и родила ребенка. Самой молодой маме, родившей детей в 2023 году в Челябинске — 15 лет.