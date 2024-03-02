02 марта 2024

Shot: жители Крыма сообщили о звуках взрывов

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Два мощных хлопка прозвучали в небе над Крымом, заявляют местные жители Фото:

В ночь на 3 марта жители Феодосии в Крыму стали свидетелями нескольких мощных взрывов в небе. Согласно сообщениям очевидцев, инцидент произошел в начале третьего часа ночи и мог быть связан с работой систем противовоздушной обороны (ПВО), пишет telegram-канал Shot.

«Два мощных хлопка прозвучали в небе над городом в начале третьего часа ночи. После этого раздались еще несколько взрывов», — говорится в материале.

По данным telegram-канала, от взрывов в домах горожан дрожали стекла, а автомобильные сигнализации во дворах срабатывали от сотрясения. На данный момент официальная информация о произошедшем не поступала. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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В ночь на 3 марта жители Феодосии в Крыму стали свидетелями нескольких мощных взрывов в небе. Согласно сообщениям очевидцев, инцидент произошел в начале третьего часа ночи и мог быть связан с работой систем противовоздушной обороны (ПВО), пишет telegram-канал Shot. «Два мощных хлопка прозвучали в небе над городом в начале третьего часа ночи. После этого раздались еще несколько взрывов», — говорится в материале. По данным telegram-канала, от взрывов в домах горожан дрожали стекла, а автомобильные сигнализации во дворах срабатывали от сотрясения. На данный момент официальная информация о произошедшем не поступала. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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