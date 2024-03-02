Shot: жители Крыма сообщили о звуках взрывов

03 марта 2024 в 05:12 Размер текста - 17 +

Два мощных хлопка прозвучали в небе над Крымом, заявляют местные жители Фото: Виталий Страхов © URA.RU В ночь на 3 марта жители Феодосии в Крыму стали свидетелями нескольких мощных взрывов в небе. Согласно сообщениям очевидцев, инцидент произошел в начале третьего часа ночи и мог быть связан с работой систем противовоздушной обороны (ПВО), пишет telegram-канал Shot. «Два мощных хлопка прозвучали в небе над городом в начале третьего часа ночи. После этого раздались еще несколько взрывов», — говорится в материале. По данным telegram-канала, от взрывов в домах горожан дрожали стекла, а автомобильные сигнализации во дворах срабатывали от сотрясения. На данный момент официальная информация о произошедшем не поступала. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

В ночь на 3 марта жители Феодосии в Крыму стали свидетелями нескольких мощных взрывов в небе. Согласно сообщениям очевидцев, инцидент произошел в начале третьего часа ночи и мог быть связан с работой систем противовоздушной обороны (ПВО), пишет telegram-канал Shot. «Два мощных хлопка прозвучали в небе над городом в начале третьего часа ночи. После этого раздались еще несколько взрывов», — говорится в материале. По данным telegram-канала, от взрывов в домах горожан дрожали стекла, а автомобильные сигнализации во дворах срабатывали от сотрясения. На данный момент официальная информация о произошедшем не поступала. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.