Чукотка стала лидером по заболеваемости ВИЧ среди регионов России

Россияне сдают тесты на ВИЧ
Россияне сдают тесты на ВИЧ

Чукотский автономный округ занял первое место по заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди российских регионов в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные Минздрава России. Согласно опубликованной статистике, показатель впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции в Чукотском АО достиг 79,1 случая на 100 тысяч населения — это самый высокий уровень по стране.

«В сложных климатических и географических условиях организовать профилактику и своевременную диагностику ВИЧ сложнее, чем в других субъектах РФ», — передает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава России. Специалисты ведомства отмечают, что высокая выявляемость может быть результатом целенаправленных усилий по расширению охвата населения тестированием. В министерстве объясняют, что рост заболеваемости связан с особенностями территориального и демографического устройства Чукотки, а также с труднодоступностью отдельных районов.

По итогам рейтинга, сразу за Чукотским автономным округом следуют Иркутская область (75,7 случая на 100 тысяч), Самарская область (73,7), Алтайский край (71,1) и Кемеровская область (69). Наименьший уровень заболеваемости ВИЧ зафиксирован в Чеченской Республике (4,9), Ингушетии (8,2) и Москве (11,3). В Минздраве подчеркивают, что эти регионы отличаются стабильно низкими показателями благодаря активной работе по профилактике и лечению заболевания.

Напомним, ВИЧ-инфекция остается одной из приоритетных проблем здравоохранения в России. Минздрав ежегодно публикует рейтинги регионов с целью повысить эффективность профилактических мер и улучшить доступность медицинской помощи для групп риска.

Ранее в 2025 году специалисты отмечали вспышки других опасных инфекций, в частности лихорадки чикунгунья, в странах Южной Азии, Африки и на Мадагаскаре, однако в России случаев заражения этим вирусом не выявлено. Минздрав регулярно отслеживает эпидемиологическую ситуацию по различным заболеваниям, чтобы своевременно реагировать на угрозы общественному здоровью.

