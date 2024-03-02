В Нижневартовске (ХМАО) вечером 3 марта жители заметили на улице Ханты-Мансийской полураздетую женщину. По словам очевидцев, она шла по улице и что-то выкрикивала.
«Полуголая девушка ходит по дороге на Ханты-Мансийской и что-то кричит. Аккуратней», — сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
На видео, размещенном в паблике, девушка шла вдоль проезжей части, жестикулировала и словно что-то кому-то говорила. В комментариях подписчики предположили, что югорчанке плохо и нужно вызвать скорую помощь, а не снимать происходящее на камеру.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.
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