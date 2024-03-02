02 марта 2024
01 марта 2024

Жители Нижневартовска заметили на улице полуголую женщину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина шла вдоль проезжей части на улице Ханты-Мансийской Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 3 марта жители заметили на улице Ханты-Мансийской полураздетую женщину. По словам очевидцев, она шла по улице и что-то выкрикивала.

«Полуголая девушка ходит по дороге на Ханты-Мансийской и что-то кричит. Аккуратней», — сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

На видео, размещенном в паблике, девушка шла вдоль проезжей части, жестикулировала и словно что-то кому-то говорила. В комментариях подписчики предположили, что югорчанке плохо и нужно вызвать скорую помощь, а не снимать происходящее на камеру.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Нижневартовске (ХМАО) вечером 3 марта жители заметили на улице Ханты-Мансийской полураздетую женщину. По словам очевидцев, она шла по улице и что-то выкрикивала. «Полуголая девушка ходит по дороге на Ханты-Мансийской и что-то кричит. Аккуратней», — сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На видео, размещенном в паблике, девушка шла вдоль проезжей части, жестикулировала и словно что-то кому-то говорила. В комментариях подписчики предположили, что югорчанке плохо и нужно вызвать скорую помощь, а не снимать происходящее на камеру. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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