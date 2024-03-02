Происшествия Жители Нижневартовска заметили на улице полуголую женщину. Видео 03 марта 2024 в 23:24 Размер текста - 17 + Женщина шла вдоль проезжей части на улице Ханты-Мансийской Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) вечером 3 марта жители заметили на улице Ханты-Мансийской полураздетую женщину. По словам очевидцев, она шла по улице и что-то выкрикивала. «Полуголая девушка ходит по дороге на Ханты-Мансийской и что-то кричит. Аккуратней», — сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На видео, размещенном в паблике, девушка шла вдоль проезжей части, жестикулировала и словно что-то кому-то говорила. В комментариях подписчики предположили, что югорчанке плохо и нужно вызвать скорую помощь, а не снимать происходящее на камеру. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. В Нижневартовске (ХМАО) вечером 3 марта жители заметили на улице Ханты-Мансийской полураздетую женщину. По словам очевидцев, она шла по улице и что-то выкрикивала. «Полуголая девушка ходит по дороге на Ханты-Мансийской и что-то кричит. Аккуратней», — сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На видео, размещенном в паблике, девушка шла вдоль проезжей части, жестикулировала и словно что-то кому-то говорила. В комментариях подписчики предположили, что югорчанке плохо и нужно вызвать скорую помощь, а не снимать происходящее на камеру. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям