В Тюмени создадут список дефицитных профессий

В Тюмени сформируют реестр, в который включат самые востребованные профессии в сфере строительства. Подключиться к формированию запроса на ближайшие пять лет могут все застройщики, сообщает в telegram-канале главное управление строительства региона.
«В регионе стартовал опрос, который позволит спрогнозировать развитие рынка труда на 2024—2029 годы. Застройщикам предлагается подключиться к формированию перечня востребованных сотрудников на ближайшую пятилетку», — говорится в сообщении.
Сообщается, что строительная отрасль в Тюменской области лидирует по доле вакансий. На данный момент на стройках области требуются 2,8 тысяч специалистов различных профессий.
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