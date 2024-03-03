03 марта 2024
02 марта 2024
01 марта 2024

В Тюмени создадут список дефицитных профессий

Тюменские власти призывают строителей составить реестр дефицитных специалистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство РМК-Арены. Челябинск, арматура, монтажник, строитель, рабочий, стройка, рмк-арена, арматурщик
Строительная сфера Тюмени лидирует по количеству вакансий Фото:

В Тюмени сформируют реестр, в который включат самые востребованные профессии в сфере строительства. Подключиться к формированию запроса на ближайшие пять лет могут все застройщики, сообщает в telegram-канале главное управление строительства региона.

«В регионе стартовал опрос, который позволит спрогнозировать развитие рынка труда на 2024—2029 годы. Застройщикам предлагается подключиться к формированию перечня востребованных сотрудников на ближайшую пятилетку», — говорится в сообщении.

Сообщается, что строительная отрасль в Тюменской области лидирует по доле вакансий. На данный момент на стройках области требуются 2,8 тысяч специалистов различных профессий.

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В Тюмени сформируют реестр, в который включат самые востребованные профессии в сфере строительства. Подключиться к формированию запроса на ближайшие пять лет могут все застройщики, сообщает в telegram-канале главное управление строительства региона. «В регионе стартовал опрос, который позволит спрогнозировать развитие рынка труда на 2024—2029 годы. Застройщикам предлагается подключиться к формированию перечня востребованных сотрудников на ближайшую пятилетку», — говорится в сообщении. Сообщается, что строительная отрасль в Тюменской области лидирует по доле вакансий. На данный момент на стройках области требуются 2,8 тысяч специалистов различных профессий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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