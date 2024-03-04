Екатеринбуржцам пообещали подарки из-за переноса концерта Доры

04 марта 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Ближайший концерт Доры пройдет только осенью Фото: социальные сети Доры Организаторы концерта певицы Доры в Екатеринбурге анонсировали новую дату выступления, а в качестве извинений обещают вручить подарки всем, кто не сдаст билеты до осени. Об этом говорится в посте в официальной группе мероприятия во «ВКонтакте». «Ни артист, ни организаторы в этом не виноваты. Мы бы с радостью встретились 8 марта и дарили всем девушкам тюльпаны на входе, сливаясь в общей энергии. Концерты это то, что всегда объединяло людей и дарило много радости, но увы, придется немного подождать. Новая дата концерта — 7 сентября. Все билеты остаются действительными», — уточнила команда концертной площадки. Также в качестве извинений всем поклонникам, которые не смогут попасть на концерт весной, в следующий раз вручат подарки и приветственные напитки, разрешат занять лучшие места у сцены. «Так же среди всех, кто покупал билеты ранее будут дополнительно разыграны билеты MEET&GREET. Огромная просьба не возвращать билеты и дождаться концерта, потому что возврат влечет за собой тяжелые последствия для организаторов, но если все же вы решили вернуть билеты, обращайтесь на почту организатора, указанную в билете», — пояснили представители Доры. Ранее вслед за рэп-исполнительницей Инстасамкой концерт в Екатеринбурге отменила Дора (настоящее имя — Дарья Шиханова). Она должна была выступать 8 марта, но мероприятие перенесли на неопределенный срок. Кроме этого, Дора неофициально включена в якобы черный список, выступления которых нежелательны в России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Организаторы концерта певицы Доры в Екатеринбурге анонсировали новую дату выступления, а в качестве извинений обещают вручить подарки всем, кто не сдаст билеты до осени. Об этом говорится в посте в официальной группе мероприятия во «ВКонтакте». «Ни артист, ни организаторы в этом не виноваты. Мы бы с радостью встретились 8 марта и дарили всем девушкам тюльпаны на входе, сливаясь в общей энергии. Концерты это то, что всегда объединяло людей и дарило много радости, но увы, придется немного подождать. Новая дата концерта — 7 сентября. Все билеты остаются действительными», — уточнила команда концертной площадки. Также в качестве извинений всем поклонникам, которые не смогут попасть на концерт весной, в следующий раз вручат подарки и приветственные напитки, разрешат занять лучшие места у сцены. «Так же среди всех, кто покупал билеты ранее будут дополнительно разыграны билеты MEET&GREET. Огромная просьба не возвращать билеты и дождаться концерта, потому что возврат влечет за собой тяжелые последствия для организаторов, но если все же вы решили вернуть билеты, обращайтесь на почту организатора, указанную в билете», — пояснили представители Доры. Ранее вслед за рэп-исполнительницей Инстасамкой концерт в Екатеринбурге отменила Дора (настоящее имя — Дарья Шиханова). Она должна была выступать 8 марта, но мероприятие перенесли на неопределенный срок. Кроме этого, Дора неофициально включена в якобы черный список, выступления которых нежелательны в России.