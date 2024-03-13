ВЦИОМ: молодые россияне все реже желают уехать за рубеж

13 марта 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

За последние два года количество молодых людей, стремящихся покинуть страну, заметно убавилось, передает ВЦИОМ Фото: Денис Моргунов © URA.RU За последние два года количество молодых соотечественников, стремящихся покинуть Россию, снизилось. Такие данные на основании проведенных исследований озвучил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. «Эмиграционные настроения мы регулярно измеряем. В самой молодой когорте 18% хотели бы переехать за рубеж, в группе постарше — 15%. Это цифры невысокие, обычно бывает выше. Последние два года эмиграционные настроения не выросли, а наоборот упали», — об этом заявил директор ВЦИОМ Валерий Федоров на площадке лектория в рамках выставки-форума «Россия». Федоров отметил: в 2022 году на постоянное место жительства за границу хотели отправиться 30% опрошенных в возрасте 18-24 лет. Годом ранее 35% респондентов из аналогичной группы заявляли об этом, а в середине 2020 — 38%. Ранее власти Перми заявили о поиске подрядчика для организации соцопроса среди молодежи. В ходе исследования социологи должны были изучить миграционные настроения молодых жителей столицы Прикамья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За последние два года количество молодых соотечественников, стремящихся покинуть Россию, снизилось. Такие данные на основании проведенных исследований озвучил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. «Эмиграционные настроения мы регулярно измеряем. В самой молодой когорте 18% хотели бы переехать за рубеж, в группе постарше — 15%. Это цифры невысокие, обычно бывает выше. Последние два года эмиграционные настроения не выросли, а наоборот упали», — об этом заявил директор ВЦИОМ Валерий Федоров на площадке лектория в рамках выставки-форума «Россия». Федоров отметил: в 2022 году на постоянное место жительства за границу хотели отправиться 30% опрошенных в возрасте 18-24 лет. Годом ранее 35% респондентов из аналогичной группы заявляли об этом, а в середине 2020 — 38%. Ранее власти Перми заявили о поиске подрядчика для организации соцопроса среди молодежи. В ходе исследования социологи должны были изучить миграционные настроения молодых жителей столицы Прикамья.