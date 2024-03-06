В ХМАО объявлена актировка из-за морозов

На некоторых территориях Югры температура воздуха опустилась ниже 30 градусов мороза
В части городов и поселков ХМАО 7 марта у учеников начальной школы 1-й смены отменены занятия. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«На утро 7 марта температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 27 до минус 30,5 градуса. Скорость ветра 0-2 метров в секунду. Отменены занятия с 1-4 класс», — говорится в сообщении об актировке.
Дома остаются младшеклассники Урая, Белоярского. Актировка коснулась и жителей поселков, деревень и сел: Таежный, Лыхма, Салым, Цингалы, Бобровский, Горноправдинск, Половинка, Ушья, Мулымья, Чантырья, Казым и Верхнеказымский.
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