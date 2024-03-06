06 марта 2024

В ХМАО объявлена актировка из-за морозов

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Морозные дни. Тюмень, снег, зима, деревья, деревья в снегу, мороз, холод, снег на деревьях, снег на ветках
На некоторых территориях Югры температура воздуха опустилась ниже 30 градусов мороза Фото:

В части городов и поселков ХМАО 7 марта у учеников начальной школы 1-й смены отменены занятия. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«На утро 7 марта температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 27 до минус 30,5 градуса. Скорость ветра 0-2 метров в секунду. Отменены занятия с 1-4 класс», — говорится в сообщении об актировке.

Дома остаются младшеклассники Урая, Белоярского. Актировка коснулась и жителей поселков, деревень и сел: Таежный, Лыхма, Салым, Цингалы, Бобровский, Горноправдинск, Половинка, Ушья, Мулымья, Чантырья, Казым и Верхнеказымский.

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В части городов и поселков ХМАО 7 марта у учеников начальной школы 1-й смены отменены занятия. Информация размещена на портале «Госуслуг». «На утро 7 марта температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 27 до минус 30,5 градуса. Скорость ветра 0-2 метров в секунду. Отменены занятия с 1-4 класс», — говорится в сообщении об актировке. Дома остаются младшеклассники Урая, Белоярского. Актировка коснулась и жителей поселков, деревень и сел: Таежный, Лыхма, Салым, Цингалы, Бобровский, Горноправдинск, Половинка, Ушья, Мулымья, Чантырья, Казым и Верхнеказымский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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