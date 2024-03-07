У челябинцев закончились идеи, что подарить женщинам на 8 марта

07 марта 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

На 8 марта челябинцы скупают готовые подарочные наборы Фото: Илья Московец © URA.RU У мужчин в Челябинской области закончились идеи, что подарить женщинам на 8 марта. Как следует из аналитических данных компании WildBerries, перед праздниками лидером продаж стали всяческие готовые наборы с подарками. В гипермаркетах «Ашан» подметили еще одну тенденцию: розы стали спрашивать в два раза реже. «Наблюдаем существенный рост продаж подарочных наборов на 8 марта. За последнюю неделю к предыдущей неделе прирост составил 2600%», — заявили URA.RU в WildBerries. Товарная категория подразумевает разные наборы. В одном представлена косметика, в других — набор полотенец. В товарных наборах можно встретить мед, чаи или сладости. Конфеты ждет каждая пятая жительница региона. Как уточнили в пресс-службе гипермаркетов «Ашан», спросом пользуются миниатюрные наборы стоимостью порядка 300 рублей. Прочие категории выросли незначительно или вовсе упали. Жители стали меньше покупать ювелирные украшения (минус 10%), женскую одежду (снижение на 13%), посуду (сокращение на 37%). Сумок приобрели меньше на 20%, кошельков — на 9%. Парфюмерия обрадует многих женщин. В этом признались 38% участниц опроса платформы «Авито». Многие мечтают о монобукетах из тюльпанов. И дождутся их. В «Ашан» выяснили, что среди цветов фаворитами у челябинцев стали тюльпаны, возглавляющие второй год подряд рейтинг продаж. В 2024 году их приобрели в два раза больше, чем годом ранее. Собеседники URA.RU добавили, что на втором месте расположились букеты на пять, семь или девять цветков, пионовидные тюльпаны и нарциссы. Содержательно за год предпочтения покупателей остались прежними. При этом хитом продаж среди растений в горшках стали примулы, орхидеи фаленопсис и цикламен. Также спросом пользуются бегонии и хризантемы. В 2023 году также активно спрашивали герберы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У мужчин в Челябинской области закончились идеи, что подарить женщинам на 8 марта. Как следует из аналитических данных компании WildBerries, перед праздниками лидером продаж стали всяческие готовые наборы с подарками. В гипермаркетах «Ашан» подметили еще одну тенденцию: розы стали спрашивать в два раза реже. «Наблюдаем существенный рост продаж подарочных наборов на 8 марта. За последнюю неделю к предыдущей неделе прирост составил 2600%», — заявили URA.RU в WildBerries. Товарная категория подразумевает разные наборы. В одном представлена косметика, в других — набор полотенец. В товарных наборах можно встретить мед, чаи или сладости. Конфеты ждет каждая пятая жительница региона. Как уточнили в пресс-службе гипермаркетов «Ашан», спросом пользуются миниатюрные наборы стоимостью порядка 300 рублей. Прочие категории выросли незначительно или вовсе упали. Жители стали меньше покупать ювелирные украшения (минус 10%), женскую одежду (снижение на 13%), посуду (сокращение на 37%). Сумок приобрели меньше на 20%, кошельков — на 9%. Парфюмерия обрадует многих женщин. В этом признались 38% участниц опроса платформы «Авито». Многие мечтают о монобукетах из тюльпанов. И дождутся их. В «Ашан» выяснили, что среди цветов фаворитами у челябинцев стали тюльпаны, возглавляющие второй год подряд рейтинг продаж. В 2024 году их приобрели в два раза больше, чем годом ранее. Собеседники URA.RU добавили, что на втором месте расположились букеты на пять, семь или девять цветков, пионовидные тюльпаны и нарциссы. Содержательно за год предпочтения покупателей остались прежними. При этом хитом продаж среди растений в горшках стали примулы, орхидеи фаленопсис и цикламен. Также спросом пользуются бегонии и хризантемы. В 2023 году также активно спрашивали герберы.