Жительницы Челябинской области хотят 8 марта выспаться и провести день без забот

07 марта 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Челябинские женщины ожидают на свой праздник цветы и беззаботный выходной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Эксперты провели опрос среди женщин Челябинской области и выяснили, что в топ самых ожидаемых презентов помимо цветов и косметики попал выходной без домашних дел. В опросе приняли участие 10 тысяч жительниц региона. «Косметике и парфюмерии обрадуются 38% женщин, столько же — ювелирным изделиям. Подарочный сертификат с радостью примут почти треть опрошенных, а сладости — 19%. Если близкий мужчина устроит им день без забот, ждут 21% женщин. Также часто в открытых ответах значатся товары для дома, сада, здоровья и запрос «выспаться», — следует из опроса сайта «Авито». Аналитики учли ответы 10 тысяч человек и выяснили, что окружить своих близких женщин заботой — приготовить завтрак в постель, устроить день без домашних дел — собираются 24% опрошенных. Традиционно мужчины планируют вручить букеты из разных цветов и косметику, в то время как женщины мечтают о монобукете из тюльпанов и ювелирных украшениях. Большинство южноуральцев сделают на 8 Марта подарки только близким женщинам — маме, девушке или жене, дочери. Почти у трети опрошенных мужчин на подарки уйдет от 2 до 5 тысяч рублей, у четверти — от 5 до 10. Более этих сумм готовы потратить 16% жителей Челябинска. В прошлом году к 8 Марта 13% женщин не получили ничего.

Эксперты провели опрос среди женщин Челябинской области и выяснили, что в топ самых ожидаемых презентов помимо цветов и косметики попал выходной без домашних дел. В опросе приняли участие 10 тысяч жительниц региона. «Косметике и парфюмерии обрадуются 38% женщин, столько же — ювелирным изделиям. Подарочный сертификат с радостью примут почти треть опрошенных, а сладости — 19%. Если близкий мужчина устроит им день без забот, ждут 21% женщин. Также часто в открытых ответах значатся товары для дома, сада, здоровья и запрос «выспаться», — следует из опроса сайта «Авито». Аналитики учли ответы 10 тысяч человек и выяснили, что окружить своих близких женщин заботой — приготовить завтрак в постель, устроить день без домашних дел — собираются 24% опрошенных. Традиционно мужчины планируют вручить букеты из разных цветов и косметику, в то время как женщины мечтают о монобукете из тюльпанов и ювелирных украшениях. Большинство южноуральцев сделают на 8 Марта подарки только близким женщинам — маме, девушке или жене, дочери. Почти у трети опрошенных мужчин на подарки уйдет от 2 до 5 тысяч рублей, у четверти — от 5 до 10. Более этих сумм готовы потратить 16% жителей Челябинска. В прошлом году к 8 Марта 13% женщин не получили ничего.