07 марта 2024

Губернатор Куйвашев и мэр Орлов поздравили свердловчанок с 8 Марта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передача первой партии новых троллейбусов. Екатеринбург, куйвашев евгений, орлов алексей
Евгений Куйвашев и Алексей Орлов пожелали женщинам счастья Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравили свердловчанок с Международным женским днем. Губернатор поблагодарил девушек за их труд и сохранение важнейших ценностей, сообщает департамент информационной политики (ДИП) региона.

«Дорогие женщины! Благодарю вас за все, что вы делаете для развития Свердловской области, укрепления социальной стабильности и сохранения важнейших общечеловеческих ценностей — гуманизма, милосердия, сострадания. Ваш материнский труд и вклад в воспитание детей в традициях любви к Родине поистине неоценим», — передает слова Евгения Куйвашева ДИП.

Губернатор заявил, что уралочки сочетают заботу о семье и сохранение домашнего очага с профессиональной карьерой и участием в общественной жизни региона. Он подчеркнул, что свердловчанки — целеустремленные и талантливые.

Алексей Орлов в поздравлении отметил, что сердечность, мудрость и созидательная энергия и неравнодушие женщин делают мир лучше и светлее. Он подчеркнул, что даже название Екатеринбурга говорит об особой роли женщин в развитии города.

«От лица всех мужчин желаю вам здоровья, благополучия и гармонии. Оставайтесь всегда самыми обаятельными и несравненными. Будьте счастливы. С праздником!» — сказал Алексей Орлов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравили свердловчанок с Международным женским днем. Губернатор поблагодарил девушек за их труд и сохранение важнейших ценностей, сообщает департамент информационной политики (ДИП) региона. «Дорогие женщины! Благодарю вас за все, что вы делаете для развития Свердловской области, укрепления социальной стабильности и сохранения важнейших общечеловеческих ценностей — гуманизма, милосердия, сострадания. Ваш материнский труд и вклад в воспитание детей в традициях любви к Родине поистине неоценим», — передает слова Евгения Куйвашева ДИП. Губернатор заявил, что уралочки сочетают заботу о семье и сохранение домашнего очага с профессиональной карьерой и участием в общественной жизни региона. Он подчеркнул, что свердловчанки — целеустремленные и талантливые. Алексей Орлов в поздравлении отметил, что сердечность, мудрость и созидательная энергия и неравнодушие женщин делают мир лучше и светлее. Он подчеркнул, что даже название Екатеринбурга говорит об особой роли женщин в развитии города. «От лица всех мужчин желаю вам здоровья, благополучия и гармонии. Оставайтесь всегда самыми обаятельными и несравненными. Будьте счастливы. С праздником!» — сказал Алексей Орлов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...