Специалисты «Авито» рассказали о самых доступных автомобилях для жителей ЯНАО

Специалисты «Авито»: в ЯНАО самой доступной машиной стала Granta

08 марта 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

В ЯНАО самой доступной машиной стал отечественный транспорт Фото: Георгий Бергал © URA.RU В ЯНАО самыми доступными авто с пробегом оказались Lada Granta и Mazda-3. Об этом сообщили специалисты «Авито Авто». «Среди экономных автомобилей в ценовом диапазоне от 700 000 до 1,5 миллионов рублей, можно приобрести авто с пробегом от разных производителей — отечественные, европейские, азиатские», — сказали представители портала «МК Ямал». Среди отечественных для покупки доступна Lada Granta 2018 года выпуска с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач. Специалисты дополнили, что ее пробег минимальный и составляет всего 6800 километров. Стоит эта Granta 747 000 рублей. Второе место занимает Mazda-3 2012 года выпуска. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем, автоматической коробкой передач и имеет пробег в 256 000 километров. Этот японский автомобиль продается за 900 000 рублей, дополнили специалисты «Авито Авто». Аналитики «Авито Авто» рассказали, что у жителей Ямала в 2023 году вырос спрос к китайскому автопрому. Самыми популярными марками стали EXEED и Chery. Помимо того, в топ-5 наиболее популярных новых легковых машин у ямальцев вошли российские, корейские, японские бренды.

В ЯНАО самыми доступными авто с пробегом оказались Lada Granta и Mazda-3. Об этом сообщили специалисты «Авито Авто». «Среди экономных автомобилей в ценовом диапазоне от 700 000 до 1,5 миллионов рублей, можно приобрести авто с пробегом от разных производителей — отечественные, европейские, азиатские», — сказали представители портала «МК Ямал». Среди отечественных для покупки доступна Lada Granta 2018 года выпуска с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач. Специалисты дополнили, что ее пробег минимальный и составляет всего 6800 километров. Стоит эта Granta 747 000 рублей. Второе место занимает Mazda-3 2012 года выпуска. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем, автоматической коробкой передач и имеет пробег в 256 000 километров. Этот японский автомобиль продается за 900 000 рублей, дополнили специалисты «Авито Авто». Аналитики «Авито Авто» рассказали, что у жителей Ямала в 2023 году вырос спрос к китайскому автопрому. Самыми популярными марками стали EXEED и Chery. Помимо того, в топ-5 наиболее популярных новых легковых машин у ямальцев вошли российские, корейские, японские бренды.