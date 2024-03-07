07 марта 2024

Специалисты «Авито» рассказали о самых доступных автомобилях для жителей ЯНАО

Специалисты «Авито»: в ЯНАО самой доступной машиной стала Granta
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО самой доступной машиной стал отечественный транспорт Фото:

В ЯНАО самыми доступными авто с пробегом оказались Lada Granta и Mazda-3. Об этом сообщили специалисты «Авито Авто».

«Среди экономных автомобилей в ценовом диапазоне от 700 000 до 1,5 миллионов рублей, можно приобрести авто с пробегом от разных производителей — отечественные, европейские, азиатские», — сказали представители портала «МК Ямал». Среди отечественных для покупки доступна Lada Granta 2018 года выпуска с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач.

Специалисты дополнили, что ее пробег минимальный и составляет всего 6800 километров. Стоит эта Granta 747 000 рублей. Второе место занимает Mazda-3 2012 года выпуска. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем, автоматической коробкой передач и имеет пробег в 256 000 километров. Этот японский автомобиль продается за 900 000 рублей, дополнили специалисты «Авито Авто».

Аналитики «Авито Авто» рассказали, что у жителей Ямала в 2023 году вырос спрос к китайскому автопрому. Самыми популярными марками стали EXEED и Chery. Помимо того, в топ-5 наиболее популярных новых легковых машин у ямальцев вошли российские, корейские, японские бренды.

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В ЯНАО самыми доступными авто с пробегом оказались Lada Granta и Mazda-3. Об этом сообщили специалисты «Авито Авто». «Среди экономных автомобилей в ценовом диапазоне от 700 000 до 1,5 миллионов рублей, можно приобрести авто с пробегом от разных производителей — отечественные, европейские, азиатские», — сказали представители портала «МК Ямал». Среди отечественных для покупки доступна Lada Granta 2018 года выпуска с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач. Специалисты дополнили, что ее пробег минимальный и составляет всего 6800 километров. Стоит эта Granta 747 000 рублей. Второе место занимает Mazda-3 2012 года выпуска. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем, автоматической коробкой передач и имеет пробег в 256 000 километров. Этот японский автомобиль продается за 900 000 рублей, дополнили специалисты «Авито Авто». Аналитики «Авито Авто» рассказали, что у жителей Ямала в 2023 году вырос спрос к китайскому автопрому. Самыми популярными марками стали EXEED и Chery. Помимо того, в топ-5 наиболее популярных новых легковых машин у ямальцев вошли российские, корейские, японские бренды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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