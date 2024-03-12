В думе Мегиона пояснили причину молчания во время визита общественника

Общественника, которому не отвечали в думе Мегиона, подозревают в провокациях
© Служба новостей «URA.RU»
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В думе Мегиона заявили, что общественник устраивал провокации
В думе Мегиона заявили, что общественник устраивал провокации Фото:

В думе Мегиона (ХМАО) пояснили причину молчания сотрудников аппарата во время визита местного общественника Михаила Котельникова. Спикер Анатолий Алтапов рассказал URA.RU, что он уже 11 лет призывает к отставке чиновников, записывает провокационные видео, а отправленные ему ответы игнорирует.

«Во время встреч он ведет себя вызывающе и допускает оскорбительные высказывания. Служащие аппарата не ведут прием граждан. Котельников уже на протяжении 11 лет ведет провокационные действия, призывающие к отстранению должностных лиц органов местного самоуправления. На все вопросы ему неоднократно давались ответы и разъяснения, но Котельников их игнорирует», — прокомментировал Алтапов в ответе на запрос.

Как уточнили в ведомстве, часть ответов направляли заказными письмами с уведомлением, но Котельников не забирал их с почты. За последние три года депутаты направляли ему ответы не мене семи раз. Кроме того, видеосъемка в здании запрещена, и везде установлены соответствующие таблички, которые общественник проигнорировал.

Ранее URA.RU писало о том, что общественник не смог добиться ни слова от сотрудников аппарата думы Мегиона. Он снял видео, в котором задавал вопросы.

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В думе Мегиона (ХМАО) пояснили причину молчания сотрудников аппарата во время визита местного общественника Михаила Котельникова. Спикер Анатолий Алтапов рассказал URA.RU, что он уже 11 лет призывает к отставке чиновников, записывает провокационные видео, а отправленные ему ответы игнорирует. «Во время встреч он ведет себя вызывающе и допускает оскорбительные высказывания. Служащие аппарата не ведут прием граждан. Котельников уже на протяжении 11 лет ведет провокационные действия, призывающие к отстранению должностных лиц органов местного самоуправления. На все вопросы ему неоднократно давались ответы и разъяснения, но Котельников их игнорирует», — прокомментировал Алтапов в ответе на запрос. Как уточнили в ведомстве, часть ответов направляли заказными письмами с уведомлением, но Котельников не забирал их с почты. За последние три года депутаты направляли ему ответы не мене семи раз. Кроме того, видеосъемка в здании запрещена, и везде установлены соответствующие таблички, которые общественник проигнорировал. Ранее URA.RU писало о том, что общественник не смог добиться ни слова от сотрудников аппарата думы Мегиона. Он снял видео, в котором задавал вопросы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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