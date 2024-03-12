12 марта 2024

Рейс из Екатеринбурга в Казахстан отменили. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, взлет, посадка, самолет, авиакомпания red wings
Причина отмены рейса не уточняется Фото:

В Екатеринбурге отменили рейс DV-452 самолета компании Scat Airlines из Кольцово в одноименный аэропорт Тараза (Казахстан). Вылет должен был состояться ночью 13 марта. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта.

«Вылет воздушного судна B-737 MAX9 из Екатеринбурга в Тараз должен был состояться 13 марта в 04:50 по местному времени. Прибытие планировалось на 07:50 того же дня по местному времени», — указано на сайте Кольцово.

Причина отмены рейса на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге отменили рейс DV-452 самолета компании Scat Airlines из Кольцово в одноименный аэропорт Тараза (Казахстан). Вылет должен был состояться ночью 13 марта. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта. «Вылет воздушного судна B-737 MAX9 из Екатеринбурга в Тараз должен был состояться 13 марта в 04:50 по местному времени. Прибытие планировалось на 07:50 того же дня по местному времени», — указано на сайте Кольцово. Причина отмены рейса на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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