Причина отмены рейса не уточняется
В Екатеринбурге отменили рейс DV-452 самолета компании Scat Airlines из Кольцово в одноименный аэропорт Тараза (Казахстан). Вылет должен был состояться ночью 13 марта. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта.
«Вылет воздушного судна B-737 MAX9 из Екатеринбурга в Тараз должен был состояться 13 марта в 04:50 по местному времени. Прибытие планировалось на 07:50 того же дня по местному времени», — указано на сайте Кольцово.
Причина отмены рейса на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.