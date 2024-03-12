Общество Транспорт Рейс из Екатеринбурга в Казахстан отменили. Скрин 13 марта 2024 в 05:59 Размер текста - 17 + Причина отмены рейса не уточняется Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге отменили рейс DV-452 самолета компании Scat Airlines из Кольцово в одноименный аэропорт Тараза (Казахстан). Вылет должен был состояться ночью 13 марта. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта. «Вылет воздушного судна B-737 MAX9 из Екатеринбурга в Тараз должен был состояться 13 марта в 04:50 по местному времени. Прибытие планировалось на 07:50 того же дня по местному времени», — указано на сайте Кольцово. Причина отмены рейса на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово (https://svx.aero/board/dep-dv-12773720/) В Екатеринбурге отменили рейс DV-452 самолета компании Scat Airlines из Кольцово в одноименный аэропорт Тараза (Казахстан). Вылет должен был состояться ночью 13 марта. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта. «Вылет воздушного судна B-737 MAX9 из Екатеринбурга в Тараз должен был состояться 13 марта в 04:50 по местному времени. Прибытие планировалось на 07:50 того же дня по местному времени», — указано на сайте Кольцово. Причина отмены рейса на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям