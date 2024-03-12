Происшествия ДТП Пермским инспекторам ДПС пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного таксиста. Видео 13 марта 2024 в 10:19 Размер текста - 17 + Автоинспекторы сделали предупредительные выстрелы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе Пермь-Березники сотрудники ДПС остановили водителя такси, который был в состоянии алкогольного опьянения. Автоинспекторы предложили пройти ему медицинское освидетельствование, но мужчина заблокировал дверь машины и попытался скрыться. Сотрудники ДПС пустились в погоню и были вынуждены воспользоваться табельным оружием, чтобы остановить пьяного водителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Для остановки машины лихача сотрудники полиции применили табельное оружие: после предупредительных выстрелов в воздух один из инспекторов ДПС открыл огонь по колесам преследуемого транспорта. В результате погони водитель иномарки был задержан. Им оказался 39-летний работник службы такси», — говорится в сообщении. Уточняется, что алкотестер показал 0,88 мг/л этилового спирта в воздухе, выдыхаемом водителем. Мужчина употребил спиртное после ссоры с женой и сел за руль автомобиля. В этот день у него был выходной. Таксиста арестовали на 15 суток. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае полицейский расстрелял автомобиль с людьми. Водитель был пьян и ехал без прав. Наряд ДПС хотел остановить машину, но мужчина решил оторваться от преследования. В результате 17-летняя пассажирка получила серьезные ранения. На трассе Пермь-Березники сотрудники ДПС остановили водителя такси, который был в состоянии алкогольного опьянения. Автоинспекторы предложили пройти ему медицинское освидетельствование, но мужчина заблокировал дверь машины и попытался скрыться. Сотрудники ДПС пустились в погоню и были вынуждены воспользоваться табельным оружием, чтобы остановить пьяного водителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Для остановки машины лихача сотрудники полиции применили табельное оружие: после предупредительных выстрелов в воздух один из инспекторов ДПС открыл огонь по колесам преследуемого транспорта. В результате погони водитель иномарки был задержан. Им оказался 39-летний работник службы такси», — говорится в сообщении. Уточняется, что алкотестер показал 0,88 мг/л этилового спирта в воздухе, выдыхаемом водителем. Мужчина употребил спиртное после ссоры с женой и сел за руль автомобиля. В этот день у него был выходной. Таксиста арестовали на 15 суток. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае полицейский расстрелял автомобиль с людьми. Водитель был пьян и ехал без прав. Наряд ДПС хотел остановить машину, но мужчина решил оторваться от преследования. В результате 17-летняя пассажирка получила серьезные ранения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям