12 марта 2024

В ХМАО бездомных бесплатно накормят блинами во время Масленицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица для дальнобойщиков. Курган, блины, масленица
В Нижневартовске бездомных бесплатно накормят блинами Фото:

В Нижневартовске бездомных людей бесплатно накормят блинами во время Масленицы. Об акции объявил социально-благотворительный проект «Помоги продержаться» на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Друзья, в четверг, 14.03.2024, в 14:00 мы хотим пригласить людей без определенного места жительства на благотворительный склад и угостить их блинами. Если вы голодны и с питанием у вас все сложно, если вам негде приготовить себе еду, негде поесть и не за что купить продукты, подойдите в четверг на наш благотворительный склад», — сообщает проект. Организаторы также приглашают всех желающих присоединиться к выпечке блинов для нуждающихся.

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В Нижневартовске бездомных людей бесплатно накормят блинами во время Масленицы. Об акции объявил социально-благотворительный проект «Помоги продержаться» на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Друзья, в четверг, 14.03.2024, в 14:00 мы хотим пригласить людей без определенного места жительства на благотворительный склад и угостить их блинами. Если вы голодны и с питанием у вас все сложно, если вам негде приготовить себе еду, негде поесть и не за что купить продукты, подойдите в четверг на наш благотворительный склад», — сообщает проект. Организаторы также приглашают всех желающих присоединиться к выпечке блинов для нуждающихся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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