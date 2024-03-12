В ХМАО бездомных бесплатно накормят блинами во время Масленицы

В Нижневартовске бездомных людей бесплатно накормят блинами во время Масленицы. Об акции объявил социально-благотворительный проект «Помоги продержаться» на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Друзья, в четверг, 14.03.2024, в 14:00 мы хотим пригласить людей без определенного места жительства на благотворительный склад и угостить их блинами. Если вы голодны и с питанием у вас все сложно, если вам негде приготовить себе еду, негде поесть и не за что купить продукты, подойдите в четверг на наш благотворительный склад», — сообщает проект. Организаторы также приглашают всех желающих присоединиться к выпечке блинов для нуждающихся.
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