Наставник уральского гроссмейстера отправился в Донбасс ради важной миссии

Вице-президент свердловской шахматной федерации Степанян проголосует в Донбассе
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Пресс-конференция по шахматному турниру Сильные фигуры. Екатеринбург , степанян альберт
Альберт Степанян планирует проголосовать из ДНР или ЛНР Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

У россиян не может быть никаких отговорок, когда речь идет о будущем страны, заявил URA.RU Альберт Степанян — вице-президент свердловской шахматной федерации, воспитанницей которой является гроссмейстер Лея Гарифуллина. Сам он ради этой миссии направился в Донецкую и Луганскую Народные Республики, чтобы оттуда проголосовать за нового президента России.

«Обязательно [поучаствую в выборах]. Я даже попытаюсь проголосовать именно здесь, на новой территории (в ДНР или ЛНР — прим. ред.), поэтому я специально прилетел сюда. Если нет, я все равно завтра вернусь и проголосую в [Екатеринбурге]», — подчеркнул Степанян.

Он уверен, что в такой большой, великой стране как Россия без сильного лидера существовать невозможно. «Поэтому, конечно, надо идти и голосовать за сильного человека, способного руководить в таких сложных условиях. Мы же каждый раз говорим про сложные условия: то пандемия, то еще что-то. В любом случае, я повторюсь, свою позицию надо выразить», — уверен шахматист.

Президентские выборы проходят в России с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Агентство следит за самыми интересными событиями выборов в своей онлайн-трансляции.

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У россиян не может быть никаких отговорок, когда речь идет о будущем страны, заявил URA.RU Альберт Степанян — вице-президент свердловской шахматной федерации, воспитанницей которой является гроссмейстер Лея Гарифуллина. Сам он ради этой миссии направился в Донецкую и Луганскую Народные Республики, чтобы оттуда проголосовать за нового президента России. «Обязательно [поучаствую в выборах]. Я даже попытаюсь проголосовать именно здесь, на новой территории (в ДНР или ЛНР — прим. ред.), поэтому я специально прилетел сюда. Если нет, я все равно завтра вернусь и проголосую в [Екатеринбурге]», — подчеркнул Степанян. Он уверен, что в такой большой, великой стране как Россия без сильного лидера существовать невозможно. «Поэтому, конечно, надо идти и голосовать за сильного человека, способного руководить в таких сложных условиях. Мы же каждый раз говорим про сложные условия: то пандемия, то еще что-то. В любом случае, я повторюсь, свою позицию надо выразить», — уверен шахматист. Президентские выборы проходят в России с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Агентство следит за самыми интересными событиями выборов в своей онлайн-трансляции.
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