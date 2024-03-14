В ХМАО следователи разыскивают вахтовика, пропавшего три месяца назад

14 марта 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Мужчина ушел из вахтового поселка три месяца назад и пропал Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО следователи СКР разыскивают вахтовика Сергея Хаерова из подрядной организации «Сургутнефтегаза». Мужчина ушел из вахтового поселка и пропал, сообщили URA.RU в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «Разыскивается житель Оренбургской области Хаеров Сергей Александрович. Хаеров работал вахтовым методом на территории Сургутского района и проживал в вахтовом поселке Северный, в 60 км от Нижнесортымского. Вечером 17 декабря 2023 года Хаеров ушел из вахтового поселка в неизвестном направлении, до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено», — сообщили в ведомстве. На вид мужчине 45-48 лет, рост 180-185 сантиметров, волосы короткие темные, глаза карие. Особые приметы: медленная походка. Был одет: спецодежда синего цвета с логотипом организации, ботинки зимние темного цвета, вязаная шапка черного цвета. «Если вы владеете информацией о местонахождении Хаерова, либо другой информацией, которая может иметь значение для следствия, просим обращаться по телефону 8-15.59.3462-14», — добавили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО следователи СКР разыскивают вахтовика Сергея Хаерова из подрядной организации «Сургутнефтегаза». Мужчина ушел из вахтового поселка и пропал, сообщили URA.RU в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «Разыскивается житель Оренбургской области Хаеров Сергей Александрович. Хаеров работал вахтовым методом на территории Сургутского района и проживал в вахтовом поселке Северный, в 60 км от Нижнесортымского. Вечером 17 декабря 2023 года Хаеров ушел из вахтового поселка в неизвестном направлении, до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено», — сообщили в ведомстве. На вид мужчине 45-48 лет, рост 180-185 сантиметров, волосы короткие темные, глаза карие. Особые приметы: медленная походка. Был одет: спецодежда синего цвета с логотипом организации, ботинки зимние темного цвета, вязаная шапка черного цвета. «Если вы владеете информацией о местонахождении Хаерова, либо другой информацией, которая может иметь значение для следствия, просим обращаться по телефону 8-15.59.3462-14», — добавили в ведомстве.