В ХМАО следователи разыскивают вахтовика, пропавшего три месяца назад

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Темный переулок. Тюмень, тень, угроза, преступник, мужчина, силуэт, агрессия, темный переулок
Мужчина ушел из вахтового поселка три месяца назад и пропал Фото:

В ХМАО следователи СКР разыскивают вахтовика Сергея Хаерова из подрядной организации «Сургутнефтегаза». Мужчина ушел из вахтового поселка и пропал, сообщили URA.RU в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«Разыскивается житель Оренбургской области Хаеров Сергей Александрович. Хаеров работал вахтовым методом на территории Сургутского района и проживал в вахтовом поселке Северный, в 60 км от Нижнесортымского. Вечером 17 декабря 2023 года Хаеров ушел из вахтового поселка в неизвестном направлении, до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено», — сообщили в ведомстве.

На вид мужчине 45-48 лет, рост 180-185 сантиметров, волосы короткие темные, глаза карие. Особые приметы: медленная походка. Был одет: спецодежда синего цвета с логотипом организации, ботинки зимние темного цвета, вязаная шапка черного цвета. «Если вы владеете информацией о местонахождении Хаерова, либо другой информацией, которая может иметь значение для следствия, просим обращаться по телефону 8-15.59.3462-14», — добавили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО следователи СКР разыскивают вахтовика Сергея Хаерова из подрядной организации «Сургутнефтегаза». Мужчина ушел из вахтового поселка и пропал, сообщили URA.RU в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «Разыскивается житель Оренбургской области Хаеров Сергей Александрович. Хаеров работал вахтовым методом на территории Сургутского района и проживал в вахтовом поселке Северный, в 60 км от Нижнесортымского. Вечером 17 декабря 2023 года Хаеров ушел из вахтового поселка в неизвестном направлении, до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено», — сообщили в ведомстве. На вид мужчине 45-48 лет, рост 180-185 сантиметров, волосы короткие темные, глаза карие. Особые приметы: медленная походка. Был одет: спецодежда синего цвета с логотипом организации, ботинки зимние темного цвета, вязаная шапка черного цвета. «Если вы владеете информацией о местонахождении Хаерова, либо другой информацией, которая может иметь значение для следствия, просим обращаться по телефону 8-15.59.3462-14», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...