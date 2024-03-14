Лидер французской партии призвал уничтожить Евросоюз из-за Украины

Политик Филиппо: Евросоюз нужно уничтожить после решения об импорте из Украины
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Евросоюз «вонзил нож в спину» фермерам, сказал Флориан Филиппо Фото:

Евросоюз нужно уничтожить после того, как он продлил импорт украинской сельхозпродукции без таможенных пошлин вопреки интересам Европейских фермеров. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик заявил, что Европарламент «вонзил нож в спину» фермерам ради Украины. «ЕС хочет убить наше сельское хозяйство! Давайте убьем его раньше!» — написал Флориан Филиппо в соцсети X.

Ранее сообщалось, что фермеры в Европе начали массовые протесты из-за дешевого импорта украинской сельхозпродукции, пишет MK.RU. Также сообщалось, что депутаты ЕП не согласовали предложение Еврокомиссии продлить беспошлинный ввоз товаров из Украины, отправив документ на доработку.

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Евросоюз нужно уничтожить после того, как он продлил импорт украинской сельхозпродукции без таможенных пошлин вопреки интересам Европейских фермеров. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик заявил, что Европарламент «вонзил нож в спину» фермерам ради Украины. «ЕС хочет убить наше сельское хозяйство! Давайте убьем его раньше!» — написал Флориан Филиппо в соцсети X. Ранее сообщалось, что фермеры в Европе начали массовые протесты из-за дешевого импорта украинской сельхозпродукции, пишет MK.RU. Также сообщалось, что депутаты ЕП не согласовали предложение Еврокомиссии продлить беспошлинный ввоз товаров из Украины, отправив документ на доработку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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