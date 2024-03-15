Жительница Сургута (ХМАО) Наталья выиграла квартиру в викторине«Достижения Югры». Женщина призналась, что от неожиданности у нее даже затряслись руки. Об этом сообщил мэр Сургута Андрей Филатов.
«У меня трясутся руки! Я в шоке. Не ожидала, что такое возможно», — поделилась эмоциями югорчанка в видео, опубликованном в telegram-канале главы Сургута Андрея Филатова.
Главный подарок викторины также выиграли жители других городов ХМАО. Среди них, например, вартовчанка Эльвира Дорофеева и студентка сургутского государственного педагогического университета Вероника Брынза.
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