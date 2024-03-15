15 марта 2024

У жительницы Сургута затряслись руки после выигрыша квартиры в викторине. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новостройки клипарт. Белкин , ключ от дома, ключи от квартиры, ключи, квартира, ипотека, новостройки, покупка квартиры
У сургутянки затряслись руки после выигрыша квартиры в викторине Фото:

Жительница Сургута (ХМАО) Наталья выиграла квартиру в викторине«Достижения Югры». Женщина призналась, что от неожиданности у нее даже затряслись руки. Об этом сообщил мэр Сургута Андрей Филатов.

«У меня трясутся руки! Я в шоке. Не ожидала, что такое возможно», — поделилась эмоциями югорчанка в видео, опубликованном в telegram-канале главы Сургута Андрея Филатова.

Главный подарок викторины также выиграли жители других городов ХМАО. Среди них, например, вартовчанка Эльвира Дорофеева и студентка сургутского государственного педагогического университета Вероника Брынза.

Видео: telegram-канал Андрея Филатова

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Сургута (ХМАО) Наталья выиграла квартиру в викторине«Достижения Югры». Женщина призналась, что от неожиданности у нее даже затряслись руки. Об этом сообщил мэр Сургута Андрей Филатов. «У меня трясутся руки! Я в шоке. Не ожидала, что такое возможно», — поделилась эмоциями югорчанка в видео, опубликованном в telegram-канале главы Сургута Андрея Филатова. Главный подарок викторины также выиграли жители других городов ХМАО. Среди них, например, вартовчанка Эльвира Дорофеева и студентка сургутского государственного педагогического университета Вероника Брынза. Видео: telegram-канал Андрея Филатова
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...