Общество У жительницы Сургута затряслись руки после выигрыша квартиры в викторине. Видео 16 марта 2024 в 13:57 Размер текста - 17 + У сургутянки затряслись руки после выигрыша квартиры в викторине Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жительница Сургута (ХМАО) Наталья выиграла квартиру в викторине«Достижения Югры». Женщина призналась, что от неожиданности у нее даже затряслись руки. Об этом сообщил мэр Сургута Андрей Филатов. «У меня трясутся руки! Я в шоке. Не ожидала, что такое возможно», — поделилась эмоциями югорчанка в видео, опубликованном в telegram-канале главы Сургута Андрея Филатова. Главный подарок викторины также выиграли жители других городов ХМАО. Среди них, например, вартовчанка Эльвира Дорофеева и студентка сургутского государственного педагогического университета Вероника Брынза. Видео : telegram-канал Андрея Филатова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жительница Сургута (ХМАО) Наталья выиграла квартиру в викторине«Достижения Югры». Женщина призналась, что от неожиданности у нее даже затряслись руки. Об этом сообщил мэр Сургута Андрей Филатов. «У меня трясутся руки! Я в шоке. Не ожидала, что такое возможно», — поделилась эмоциями югорчанка в видео, опубликованном в telegram-канале главы Сургута Андрея Филатова. Главный подарок викторины также выиграли жители других городов ХМАО. Среди них, например, вартовчанка Эльвира Дорофеева и студентка сургутского государственного педагогического университета Вероника Брынза. Видео: telegram-канал Андрея Филатова {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям