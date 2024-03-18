Пермская девочка-богатырь поздравила Путина с победой на выборах. Видео

Девочка из Перми, ставшая самой сильной в России, поздравила Путина с победой

18 марта 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Юная пермячка порадовалась победе Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Пермячка Лидия Котельникова, которая стала самой сильной девочкой в России, поздравила Владимира Путина с победой на президентских выборах. Видео разместил брат девочки Илья Волегов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» «Владимир Владимирович, поздравляю вас с победой на выборах. Вместе с вами мы пройдем любые испытания», — говорит девочка в видеоролике. Семилетняя пермячка Лидия Котельникова известна своими спортивными достижениями. В 2023 году первоклассница установила несколько неофициальных рекордов, такие как отжимания от пола на одной руке или поднятие гири на одной ноге. Одно из достижений зафиксировали официально. Рекорд по отжиманию на брусьях с дополнительным весом отправили на регистрацию в Книгу рекордов России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермячка Лидия Котельникова, которая стала самой сильной девочкой в России, поздравила Владимира Путина с победой на президентских выборах. Видео разместил брат девочки Илья Волегов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» «Владимир Владимирович, поздравляю вас с победой на выборах. Вместе с вами мы пройдем любые испытания», — говорит девочка в видеоролике. Семилетняя пермячка Лидия Котельникова известна своими спортивными достижениями. В 2023 году первоклассница установила несколько неофициальных рекордов, такие как отжимания от пола на одной руке или поднятие гири на одной ноге. Одно из достижений зафиксировали официально. Рекорд по отжиманию на брусьях с дополнительным весом отправили на регистрацию в Книгу рекордов России.