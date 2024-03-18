Пермская девочка-богатырь поздравила Путина с победой на выборах. Видео

Девочка из Перми, ставшая самой сильной в России, поздравила Путина с победой
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Юная пермячка порадовалась победе Путина Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Пермячка Лидия Котельникова, которая стала самой сильной девочкой в России, поздравила Владимира Путина с победой на президентских выборах. Видео разместил брат девочки Илья Волегов на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

«Владимир Владимирович, поздравляю вас с победой на выборах. Вместе с вами мы пройдем любые испытания», — говорит девочка в видеоролике.

Семилетняя пермячка Лидия Котельникова известна своими спортивными достижениями. В 2023 году первоклассница установила несколько неофициальных рекордов, такие как отжимания от пола на одной руке или поднятие гири на одной ноге. Одно из достижений зафиксировали официально. Рекорд по отжиманию на брусьях с дополнительным весом отправили на регистрацию в Книгу рекордов России.

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Пермячка Лидия Котельникова, которая стала самой сильной девочкой в России, поздравила Владимира Путина с победой на президентских выборах. Видео разместил брат девочки Илья Волегов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» «Владимир Владимирович, поздравляю вас с победой на выборах. Вместе с вами мы пройдем любые испытания», — говорит девочка в видеоролике. Семилетняя пермячка Лидия Котельникова известна своими спортивными достижениями. В 2023 году первоклассница установила несколько неофициальных рекордов, такие как отжимания от пола на одной руке или поднятие гири на одной ноге. Одно из достижений зафиксировали официально. Рекорд по отжиманию на брусьях с дополнительным весом отправили на регистрацию в Книгу рекордов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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