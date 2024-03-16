Участник СВО из ЯНАО голосовал на выборах с больничной койки

В Ноябрьске (ЯНАО) для участника СВО организовали выездное голосование в больницу. Он рассказал, что получил ранение и недавно был прооперирован, поэтому не смог самостоятельно прийти в избирательный участок.
«Вчера положили в больницу, вчера вечером оперировали. Я говорил, что не хотел пропустить голосование. Очень хотел голосовать. Это и для меня важно, и для моих детей», — сказал он «Ямал-Медиа».
Проголосовать смогли и другие пациенты стационара. Боец планирует вернуться на СВО, когда «встанет на ноги».
Стали известны итоги второго дня выборов президента России. По данным на 20:00, 16 марта, явка составила 82.38% избирателей.
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