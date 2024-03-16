16 марта 2024

Участник СВО из ЯНАО голосовал на выборах с больничной койки

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Пациенты стационара в Ноябрьске голосовали из больницы Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Ноябрьске (ЯНАО) для участника СВО организовали выездное голосование в больницу. Он рассказал, что получил ранение и недавно был прооперирован, поэтому не смог самостоятельно прийти в избирательный участок.

«Вчера положили в больницу, вчера вечером оперировали. Я говорил, что не хотел пропустить голосование. Очень хотел голосовать. Это и для меня важно, и для моих детей», — сказал он «Ямал-Медиа».

Проголосовать смогли и другие пациенты стационара. Боец планирует вернуться на СВО, когда «встанет на ноги».

Стали известны итоги второго дня выборов президента России. По данным на 20:00, 16 марта, явка составила 82.38% избирателей.

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В Ноябрьске (ЯНАО) для участника СВО организовали выездное голосование в больницу. Он рассказал, что получил ранение и недавно был прооперирован, поэтому не смог самостоятельно прийти в избирательный участок. «Вчера положили в больницу, вчера вечером оперировали. Я говорил, что не хотел пропустить голосование. Очень хотел голосовать. Это и для меня важно, и для моих детей», — сказал он «Ямал-Медиа». Проголосовать смогли и другие пациенты стационара. Боец планирует вернуться на СВО, когда «встанет на ноги». Стали известны итоги второго дня выборов президента России. По данным на 20:00, 16 марта, явка составила 82.38% избирателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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