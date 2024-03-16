Участник СВО из ЯНАО голосовал на выборах с больничной койки

17 марта 2024 в 02:14 Размер текста - 17 +

Пациенты стационара в Ноябрьске голосовали из больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Ноябрьске (ЯНАО) для участника СВО организовали выездное голосование в больницу. Он рассказал, что получил ранение и недавно был прооперирован, поэтому не смог самостоятельно прийти в избирательный участок. «Вчера положили в больницу, вчера вечером оперировали. Я говорил, что не хотел пропустить голосование. Очень хотел голосовать. Это и для меня важно, и для моих детей», — сказал он «Ямал-Медиа». Проголосовать смогли и другие пациенты стационара. Боец планирует вернуться на СВО, когда «встанет на ноги». Стали известны итоги второго дня выборов президента России. По данным на 20:00, 16 марта, явка составила 82.38% избирателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) для участника СВО организовали выездное голосование в больницу. Он рассказал, что получил ранение и недавно был прооперирован, поэтому не смог самостоятельно прийти в избирательный участок. «Вчера положили в больницу, вчера вечером оперировали. Я говорил, что не хотел пропустить голосование. Очень хотел голосовать. Это и для меня важно, и для моих детей», — сказал он «Ямал-Медиа». Проголосовать смогли и другие пациенты стационара. Боец планирует вернуться на СВО, когда «встанет на ноги». Стали известны итоги второго дня выборов президента России. По данным на 20:00, 16 марта, явка составила 82.38% избирателей.