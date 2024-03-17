Губернатор ХМАО обратилась к жителям после выборов президента РФ

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поблагодарила югорчан за проявленную гражданскую позицию при выборе президента России. Послание жителям Югры глава региона разместила в своем telegram-канале.
«Благодарю вас, уважаемые югорчане, за активность, гражданскую позицию. Мы, северяне, сплотившись, подтверждаем готовность служить России. Команда Югры — команда Президента Путина», — написала в своем канале Комарова.
Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила Владимира Путина с победой на выборах президента России. По данным избиркома 86,71% югорчан отдали голос за действующего руководителя страны.
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