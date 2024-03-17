Политика Выборы Губернатор ХМАО обратилась к жителям после выборов президента РФ 18 марта 2024 в 10:30 Размер текста - 17 + Комарова поблагодарила югорчан за активность на выборах президента России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Губернатор ХМАО Наталья Комарова поблагодарила югорчан за проявленную гражданскую позицию при выборе президента России. Послание жителям Югры глава региона разместила в своем telegram-канале. «Благодарю вас, уважаемые югорчане, за активность, гражданскую позицию. Мы, северяне, сплотившись, подтверждаем готовность служить России. Команда Югры — команда Президента Путина», — написала в своем канале Комарова. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила Владимира Путина с победой на выборах президента России. По данным избиркома 86,71% югорчан отдали голос за действующего руководителя страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернатор ХМАО Наталья Комарова поблагодарила югорчан за проявленную гражданскую позицию при выборе президента России. Послание жителям Югры глава региона разместила в своем telegram-канале. «Благодарю вас, уважаемые югорчане, за активность, гражданскую позицию. Мы, северяне, сплотившись, подтверждаем готовность служить России. Команда Югры — команда Президента Путина», — написала в своем канале Комарова. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила Владимира Путина с победой на выборах президента России. По данным избиркома 86,71% югорчан отдали голос за действующего руководителя страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям