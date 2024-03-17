17 марта 2024

Губернатор ХМАО обратилась к жителям после выборов президента РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Комарова поблагодарила югорчан за активность на выборах президента России Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поблагодарила югорчан за проявленную гражданскую позицию при выборе президента России. Послание жителям Югры глава региона разместила в своем telegram-канале.

«Благодарю вас, уважаемые югорчане, за активность, гражданскую позицию. Мы, северяне, сплотившись, подтверждаем готовность служить России. Команда Югры — команда Президента Путина», — написала в своем канале Комарова.

Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила Владимира Путина с победой на выборах президента России. По данным избиркома 86,71% югорчан отдали голос за действующего руководителя страны.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова поблагодарила югорчан за проявленную гражданскую позицию при выборе президента России. Послание жителям Югры глава региона разместила в своем telegram-канале. «Благодарю вас, уважаемые югорчане, за активность, гражданскую позицию. Мы, северяне, сплотившись, подтверждаем готовность служить России. Команда Югры — команда Президента Путина», — написала в своем канале Комарова. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила Владимира Путина с победой на выборах президента России. По данным избиркома 86,71% югорчан отдали голос за действующего руководителя страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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