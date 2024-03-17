Политика Выборы Губернатор ХМАО поздравила Путина с победой на выборах президента России 18 марта 2024 в 10:05 Размер текста - 17 + Наталья Комарова поздравила Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила Владимира Путина с победой на выборах президента России. Текст поздравительной телеграммы, поступившей от главы региона в адрес руководителя страны, привели на сайте правительства ХМАО. «Поздравляю Вас с победой на выборах Президента Российской Федерации. Команда Югры — Команда Президента. Победа за нами», — говорится в послании. При этом в своих соцсетях Комарова раскрыла предварительные данные избиркома. Так, в ХМАО проголосовало 87,13% человек от общего числа избирателей. В их числе 86,71% югорчан отдали голос за Владимира Путина, 5,56% за Николая Харитонова, 4,43% за Леонида Слуцкого и 2,45% за Владислава Даванкова. Ранее URA.RU писало о том, что Владимир Путин побеждает на выборах президента России-2024 с 87,34% голосов. Такие данные приводит ЦИК РФ после обработки 98,02% бюллетеней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила Владимира Путина с победой на выборах президента России. Текст поздравительной телеграммы, поступившей от главы региона в адрес руководителя страны, привели на сайте правительства ХМАО. «Поздравляю Вас с победой на выборах Президента Российской Федерации. Команда Югры — Команда Президента. Победа за нами», — говорится в послании. При этом в своих соцсетях Комарова раскрыла предварительные данные избиркома. Так, в ХМАО проголосовало 87,13% человек от общего числа избирателей. В их числе 86,71% югорчан отдали голос за Владимира Путина, 5,56% за Николая Харитонова, 4,43% за Леонида Слуцкого и 2,45% за Владислава Даванкова. Ранее URA.RU писало о том, что Владимир Путин побеждает на выборах президента России-2024 с 87,34% голосов. Такие данные приводит ЦИК РФ после обработки 98,02% бюллетеней. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям