Губернатор ХМАО поздравила Путина с победой на выборах президента России

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила Владимира Путина с победой на выборах президента России. Текст поздравительной телеграммы, поступившей от главы региона в адрес руководителя страны, привели на сайте правительства ХМАО.
«Поздравляю Вас с победой на выборах Президента Российской Федерации. Команда Югры — Команда Президента. Победа за нами», — говорится в послании.
При этом в своих соцсетях Комарова раскрыла предварительные данные избиркома. Так, в ХМАО проголосовало 87,13% человек от общего числа избирателей. В их числе 86,71% югорчан отдали голос за Владимира Путина, 5,56% за Николая Харитонова, 4,43% за Леонида Слуцкого и 2,45% за Владислава Даванкова.
Ранее URA.RU писало о том, что Владимир Путин побеждает на выборах президента России-2024 с 87,34% голосов. Такие данные приводит ЦИК РФ после обработки 98,02% бюллетеней.
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