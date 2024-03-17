17 марта 2024

Губернатор ХМАО поздравила Путина с победой на выборах президента России

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Наталья Комарова поздравила Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила Владимира Путина с победой на выборах президента России. Текст поздравительной телеграммы, поступившей от главы региона в адрес руководителя страны, привели на сайте правительства ХМАО.

«Поздравляю Вас с победой на выборах Президента Российской Федерации. Команда Югры — Команда Президента. Победа за нами», — говорится в послании.

При этом в своих соцсетях Комарова раскрыла предварительные данные избиркома. Так, в ХМАО проголосовало 87,13% человек от общего числа избирателей. В их числе 86,71% югорчан отдали голос за Владимира Путина, 5,56% за Николая Харитонова, 4,43% за Леонида Слуцкого и 2,45% за Владислава Даванкова.

Ранее URA.RU писало о том, что Владимир Путин побеждает на выборах президента России-2024 с 87,34% голосов. Такие данные приводит ЦИК РФ после обработки 98,02% бюллетеней.

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Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила Владимира Путина с победой на выборах президента России. Текст поздравительной телеграммы, поступившей от главы региона в адрес руководителя страны, привели на сайте правительства ХМАО. «Поздравляю Вас с победой на выборах Президента Российской Федерации. Команда Югры — Команда Президента. Победа за нами», — говорится в послании. При этом в своих соцсетях Комарова раскрыла предварительные данные избиркома. Так, в ХМАО проголосовало 87,13% человек от общего числа избирателей. В их числе 86,71% югорчан отдали голос за Владимира Путина, 5,56% за Николая Харитонова, 4,43% за Леонида Слуцкого и 2,45% за Владислава Даванкова. Ранее URA.RU писало о том, что Владимир Путин побеждает на выборах президента России-2024 с 87,34% голосов. Такие данные приводит ЦИК РФ после обработки 98,02% бюллетеней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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