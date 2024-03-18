Жительницу ХМАО, устроившую поджог на избирательном участке, взяли под стражу

Суд Когалыма (ХМАО) отправил под стражу местную жительницу, которая пыталась поджечь урну для голосования на выборах президента РФ. Постановление опубликовано на сайте суда.
«Постановлением Когалымского городского суда ХМАО-Югры удовлетворено ходатайство следователя Следственного комитета РФ по ХМАО-Югре в г. Когалыме об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жительнице г. Когалыма, совершившей 15 марта 2024 года на одном из избирательных участках г. Когалыма попытку поджога урны для голосования», — сообщается в публикации. Под стражей женщина будет находиться до 14 мая 2024 года.
Следователи предъявили нарушительнице обвинение по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, уголовное дело в отношении когалымчанки завели из-за причинения значительного ущерба чужому имуществу путем поджога.
Ранее URA.RU писало о том, что в Когалыме (ХМАО) женщина пыталась поджечь ящик для голосования с помощью бутылки с зажигательной смесью. Огонь успели потушить, а нарушительницу задержали.
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