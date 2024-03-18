В аварии никто не пострадал
На пересечении двух главных магистралей в Челябинске: Свердловского и Комсомольского проспектов утром 19 марта перевернулся грузовик. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
Судя по кадрам, виновником аварии стал второй водитель, выехавший на запрещающий сигнал светофора. Он буквально вылетел на перерез грузовику, который от удара завалился на бок.
«Никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения», — уточнили URA.RU в госавтоинспекции города.
Грузовик несколько часов не могут убрать с проезжей части
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.