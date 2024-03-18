Происшествия ДТП На пересечении главных магистралей в Челябинске перевернулся грузовик. Фото, видео 19 марта 2024 в 09:33 Размер текста - 17 + В аварии никто не пострадал Фото: Александр Мамаев © URA.RU На пересечении двух главных магистралей в Челябинске: Свердловского и Комсомольского проспектов утром 19 марта перевернулся грузовик. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, виновником аварии стал второй водитель, выехавший на запрещающий сигнал светофора. Он буквально вылетел на перерез грузовику, который от удара завалился на бок. «Никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения», — уточнили URA.RU в госавтоинспекции города. Грузовик несколько часов не могут убрать с проезжей части Фото: корреспондент URA.RU Александра Пруссакова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На пересечении двух главных магистралей в Челябинске: Свердловского и Комсомольского проспектов утром 19 марта перевернулся грузовик. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, виновником аварии стал второй водитель, выехавший на запрещающий сигнал светофора. Он буквально вылетел на перерез грузовику, который от удара завалился на бок. «Никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения», — уточнили URA.RU в госавтоинспекции города. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям