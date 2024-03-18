18 марта 2024

На пересечении главных магистралей в Челябинске перевернулся грузовик. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки
В аварии никто не пострадал Фото:

На пересечении двух главных магистралей в Челябинске: Свердловского и Комсомольского проспектов утром 19 марта перевернулся грузовик. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Судя по кадрам, виновником аварии стал второй водитель, выехавший на запрещающий сигнал светофора. Он буквально вылетел на перерез грузовику, который от удара завалился на бок.

«Никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения», — уточнили URA.RU в госавтоинспекции города.

Грузовик несколько часов не могут убрать с проезжей части
Грузовик несколько часов не могут убрать с проезжей части
Фото:

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На пересечении двух главных магистралей в Челябинске: Свердловского и Комсомольского проспектов утром 19 марта перевернулся грузовик. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, виновником аварии стал второй водитель, выехавший на запрещающий сигнал светофора. Он буквально вылетел на перерез грузовику, который от удара завалился на бок. «Никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения», — уточнили URA.RU в госавтоинспекции города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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