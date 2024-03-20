Песков: санкции МОК по поводу «Игр Дружбы» подрывают авторитет организации

Санкции МОК подрывают авторитет организации, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Санкции Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне проведения «Игр Дружбы» подрывают авторитет организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Негативно [это воспринимаем]. Абсолютно негативно. Запугивание спортсменов, это совсем подрывает авторитет МОК», — заявил Песков.
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