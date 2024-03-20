Песков: санкции МОК по поводу «Игр Дружбы» подрывают авторитет организации

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Санкции МОК подрывают авторитет организации, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Санкции Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне проведения «Игр Дружбы» подрывают авторитет организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Негативно [это воспринимаем]. Абсолютно негативно. Запугивание спортсменов, это совсем подрывает авторитет МОК», — заявил Песков.

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Санкции Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне проведения «Игр Дружбы» подрывают авторитет организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Негативно [это воспринимаем]. Абсолютно негативно. Запугивание спортсменов, это совсем подрывает авторитет МОК», — заявил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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