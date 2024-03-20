Во власти Екатеринбурга нашли нарушения на 1,5 миллиарда

21 марта 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

Годовой доклад Александра Гетманчука приняли без проблем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Счетная палата Екатеринбурга выявила в структуре муниципальной власти множественные нарушения на сумму около 1,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель контрольного ведомства Александр Гетманчук на заседании комиссии гордумы по бюджету. Докладчик отметил, что всего за 2023 год было проведено 40 мероприятий — на 11 проверок больше, чем в 2022 году. Нарушения выявили в 19 организациях. В основном замечания связаны с ведением документации по бухгалтерскому учету (845 млн) и муниципальными закупками (156 млн). Самые серьезные нарушения допустил Центр организации движения — на 457 миллионов. О них ранее сообщало URA.RU. «В рамках проверок охвачено 123 объекта на сумму 13 миллиардов рублей, что составляет почти 18% от общего объема расходной части бюджета 2023 года. Нами было выявлено 1034 нарушений на сумму 1,596 миллиарда — 2% от объема утвержденных расходов бюджета на 2023 год», — отметил Гетманчук. В 2022 году, как сообщало URA.RU, нашли нарушения на два миллиарда рублей. Были наказаны 20 чиновников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Счетная палата Екатеринбурга выявила в структуре муниципальной власти множественные нарушения на сумму около 1,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель контрольного ведомства Александр Гетманчук на заседании комиссии гордумы по бюджету. Докладчик отметил, что всего за 2023 год было проведено 40 мероприятий — на 11 проверок больше, чем в 2022 году. Нарушения выявили в 19 организациях. В основном замечания связаны с ведением документации по бухгалтерскому учету (845 млн) и муниципальными закупками (156 млн). Самые серьезные нарушения допустил Центр организации движения — на 457 миллионов. О них ранее сообщало URA.RU. «В рамках проверок охвачено 123 объекта на сумму 13 миллиардов рублей, что составляет почти 18% от общего объема расходной части бюджета 2023 года. Нами было выявлено 1034 нарушений на сумму 1,596 миллиарда — 2% от объема утвержденных расходов бюджета на 2023 год», — отметил Гетманчук. В 2022 году, как сообщало URA.RU, нашли нарушения на два миллиарда рублей. Были наказаны 20 чиновников.