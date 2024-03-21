Тюменьстат назвал цифры по введенному жилью в городах ЯНАО

На Ямале девелоперы на четыре процента сократили количество возведенного жилья

21 марта 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

В январе 2024 года девелоперы ввели на Ямале 51 тысячу кв. м жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU Опубликованы данные по количеству возведенного жилья в регионах «тюменской матрешки». В январе 2024 года девелоперы ввели на Ямале 51 тысячу кв. м жилья, что на четыре процента меньше, чем годом ранее. В ХМАО — Югре данные показатели значительно выше — 97 тысяч кв. м жилья, это в два раза больше, чем в 2023 году, сообщает Тюменьстат. «В ЯНАО построено на 4,2% меньше жилых домов, чем в январе 2023 года. Площадь введенного жилья составила 51,3 тыс. кв. м. В Тюменской области в январе 2024 года возведено 410,1 тыс. кв. м жилых домов, больше, чем в январе 2023 года на 40,3%. В ХМАО — Югре введено в эксплуатацию 97,9 тыс. кв. м жилья, в сравнении с январем 2023 года значение увеличилось в 2,1 раза», — говорится в сообщении, опубликованном статистическим ведомством в сети «ВКонтакте». По данным аналитиков «Дом.рф», на территории округа возводится 57 многоквартирных домов, или четыре тысячи квартир — это 205 тысяч кв. м жилой площади. На стройках заняты 16 девелоперов. Большая часть новостроек приходится на Новый Уренгой — 100 кв. м и Салехард — 58 тысяч кв. м. По плановым срокам вода жилья в эксплуатацию, в течение года строители должны сдать на Ямале 86 тысяч кв. м жилья. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале средства регионального материнского капитала можно будет использовать для реконструкции домов блокированной застройки. Привести региональное законодательство в соответствие с федеральным депутаты намерены на заседании окружного парламента 21 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Опубликованы данные по количеству возведенного жилья в регионах «тюменской матрешки». В январе 2024 года девелоперы ввели на Ямале 51 тысячу кв. м жилья, что на четыре процента меньше, чем годом ранее. В ХМАО — Югре данные показатели значительно выше — 97 тысяч кв. м жилья, это в два раза больше, чем в 2023 году, сообщает Тюменьстат. «В ЯНАО построено на 4,2% меньше жилых домов, чем в январе 2023 года. Площадь введенного жилья составила 51,3 тыс. кв. м. В Тюменской области в январе 2024 года возведено 410,1 тыс. кв. м жилых домов, больше, чем в январе 2023 года на 40,3%. В ХМАО — Югре введено в эксплуатацию 97,9 тыс. кв. м жилья, в сравнении с январем 2023 года значение увеличилось в 2,1 раза», — говорится в сообщении, опубликованном статистическим ведомством в сети «ВКонтакте». По данным аналитиков «Дом.рф», на территории округа возводится 57 многоквартирных домов, или четыре тысячи квартир — это 205 тысяч кв. м жилой площади. На стройках заняты 16 девелоперов. Большая часть новостроек приходится на Новый Уренгой — 100 кв. м и Салехард — 58 тысяч кв. м. По плановым срокам вода жилья в эксплуатацию, в течение года строители должны сдать на Ямале 86 тысяч кв. м жилья. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале средства регионального материнского капитала можно будет использовать для реконструкции домов блокированной застройки. Привести региональное законодательство в соответствие с федеральным депутаты намерены на заседании окружного парламента 21 марта.