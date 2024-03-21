Губернатор Комарова собрала мэров на фуршет в столице ХМАО. Инсайд

21 марта 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Губернатор и мэры ХМАО отметили успех на выборах президента (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Губернатор ХМАО Комарова собрала мэров на ужин в Ханты-Мансийске для подведения итогов выборов президента. Участники встречи рассказали URA.RU, что глава региона находилась в приподнятом настроении. «Комарова нечасто демонстрирует эмоции. Но сегодня было видно, что она очень довольна результатами выборов. Всех поблагодарила за работу. Вообще, мероприятие прошло довольно быстро. До этого еще провели совещание по весеннему призыву. А после ужина все мэры поспешили разъехаться по домам», — рассказали инсайдеры. По словам собеседников агентства, глава региона никого отдельно особо не выделяла — ни рекордсменов, ни аутсайдеров. «Все заслуги, как сказала глава региона, — это заслуги Команды Югры», — добавил один из градоначальников. Ранее URA.RU писало, что коммунист из ХМАО признался губернатору в поддержке Владимира Путина на выборах. Глава фракции в ответ назвал это демократическим централизмом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ХМАО Комарова собрала мэров на ужин в Ханты-Мансийске для подведения итогов выборов президента. Участники встречи рассказали URA.RU, что глава региона находилась в приподнятом настроении. «Комарова нечасто демонстрирует эмоции. Но сегодня было видно, что она очень довольна результатами выборов. Всех поблагодарила за работу. Вообще, мероприятие прошло довольно быстро. До этого еще провели совещание по весеннему призыву. А после ужина все мэры поспешили разъехаться по домам», — рассказали инсайдеры. По словам собеседников агентства, глава региона никого отдельно особо не выделяла — ни рекордсменов, ни аутсайдеров. «Все заслуги, как сказала глава региона, — это заслуги Команды Югры», — добавил один из градоначальников. Ранее URA.RU писало, что коммунист из ХМАО признался губернатору в поддержке Владимира Путина на выборах. Глава фракции в ответ назвал это демократическим централизмом.