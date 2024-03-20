Коммунист признался губернатору ХМАО Комаровой, что голосовал за Путина

20 марта 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Член фракции КПРФ в думе ХМАО поддержал Владимира Путина на выборах президента Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела встречи с представителями фракций в думе ХМАО и поздравила депутатов с успешным окончанием выборов президента. Представителей КПРФ она отметила за то, что их кандидат Николай Харитонов занял второе место. В ответ на это депутат Халид Таги-Заде признался главе региона, что проголосовал за Владимира Путина, и его кандидат выборы выиграл. Об этом URA.RU рассказал сам парламентарий. «Я и не скрывал, что мы с моей командой голосуем за Путина. Мы считаем его лидером России, способным объединить нацию. Об этом я лично сказал губернатору», — уточнил Таги-Заде. По словам коммуниста, лидер КПРФ в Югре Алексей Савинцев в ответ на эту ремарку уточнил, что у них в партии демократический централизм. При этом, Таги-Заде не является членом партии, но сохранил членство во фракции коммунистов в думе округа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела встречи с представителями фракций в думе ХМАО и поздравила депутатов с успешным окончанием выборов президента. Представителей КПРФ она отметила за то, что их кандидат Николай Харитонов занял второе место. В ответ на это депутат Халид Таги-Заде признался главе региона, что проголосовал за Владимира Путина, и его кандидат выборы выиграл. Об этом URA.RU рассказал сам парламентарий. «Я и не скрывал, что мы с моей командой голосуем за Путина. Мы считаем его лидером России, способным объединить нацию. Об этом я лично сказал губернатору», — уточнил Таги-Заде. По словам коммуниста, лидер КПРФ в Югре Алексей Савинцев в ответ на эту ремарку уточнил, что у них в партии демократический централизм. При этом, Таги-Заде не является членом партии, но сохранил членство во фракции коммунистов в думе округа.