Коммунист признался губернатору ХМАО Комаровой, что голосовал за Путина

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Член фракции КПРФ в думе ХМАО поддержал Владимира Путина на выборах президента Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела встречи с представителями фракций в думе ХМАО и поздравила депутатов с успешным окончанием выборов президента. Представителей КПРФ она отметила за то, что их кандидат Николай Харитонов занял второе место. В ответ на это депутат Халид Таги-Заде признался главе региона, что проголосовал за Владимира Путина, и его кандидат выборы выиграл. Об этом URA.RU рассказал сам парламентарий.

«Я и не скрывал, что мы с моей командой голосуем за Путина. Мы считаем его лидером России, способным объединить нацию. Об этом я лично сказал губернатору», — уточнил Таги-Заде.

По словам коммуниста, лидер КПРФ в Югре Алексей Савинцев в ответ на эту ремарку уточнил, что у них в партии демократический централизм. При этом, Таги-Заде не является членом партии, но сохранил членство во фракции коммунистов в думе округа.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела встречи с представителями фракций в думе ХМАО и поздравила депутатов с успешным окончанием выборов президента. Представителей КПРФ она отметила за то, что их кандидат Николай Харитонов занял второе место. В ответ на это депутат Халид Таги-Заде признался главе региона, что проголосовал за Владимира Путина, и его кандидат выборы выиграл. Об этом URA.RU рассказал сам парламентарий. «Я и не скрывал, что мы с моей командой голосуем за Путина. Мы считаем его лидером России, способным объединить нацию. Об этом я лично сказал губернатору», — уточнил Таги-Заде. По словам коммуниста, лидер КПРФ в Югре Алексей Савинцев в ответ на эту ремарку уточнил, что у них в партии демократический централизм. При этом, Таги-Заде не является членом партии, но сохранил членство во фракции коммунистов в думе округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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