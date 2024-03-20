Коммунист признался губернатору ХМАО Комаровой, что голосовал за Путина

Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела встречи с представителями фракций в думе ХМАО и поздравила депутатов с успешным окончанием выборов президента. Представителей КПРФ она отметила за то, что их кандидат Николай Харитонов занял второе место. В ответ на это депутат Халид Таги-Заде признался главе региона, что проголосовал за Владимира Путина, и его кандидат выборы выиграл. Об этом URA.RU рассказал сам парламентарий.
«Я и не скрывал, что мы с моей командой голосуем за Путина. Мы считаем его лидером России, способным объединить нацию. Об этом я лично сказал губернатору», — уточнил Таги-Заде.
По словам коммуниста, лидер КПРФ в Югре Алексей Савинцев в ответ на эту ремарку уточнил, что у них в партии демократический централизм. При этом, Таги-Заде не является членом партии, но сохранил членство во фракции коммунистов в думе округа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.