Банда жителей ХМАО обокрала склад с кедровыми орехами

22 марта 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Воры вынесли со склада 30 мешков орехов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пыть-Яхе мужчину приговорили почти к двум годам тюрьмы за кражу кедровых орехов. Вместе с братом и другим неизвестным подельником они вынесли со склада 30 мешков на 360 тысяч рублей. «Суд приговорил старшего брата, судимого и не отбывшего полностью ранее назначенное наказание к году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Младшему брату назначили штраф в 100 тысяч рублей. Братья вместе с неустановленным лицом вломились на охраняемую территорию со складом. Они вынесли мешки с орехами, перекинув их через забор. А потом продали и поделили прибыль. «При рассмотрении уголовного дела, подсудимые вину в совершении вышеуказанного преступления признали в полном объеме, от дачи показаний отказались», — уточняется в сообщении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пыть-Яхе мужчину приговорили почти к двум годам тюрьмы за кражу кедровых орехов. Вместе с братом и другим неизвестным подельником они вынесли со склада 30 мешков на 360 тысяч рублей. «Суд приговорил старшего брата, судимого и не отбывшего полностью ранее назначенное наказание к году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Младшему брату назначили штраф в 100 тысяч рублей. Братья вместе с неустановленным лицом вломились на охраняемую территорию со складом. Они вынесли мешки с орехами, перекинув их через забор. А потом продали и поделили прибыль. «При рассмотрении уголовного дела, подсудимые вину в совершении вышеуказанного преступления признали в полном объеме, от дачи показаний отказались», — уточняется в сообщении.