21 марта 2024

Банда жителей ХМАО обокрала склад с кедровыми орехами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сабуров Абдулвахоб. Челябинск, сизо, тюрьма, подсудимый, суд, клетка, руки
Воры вынесли со склада 30 мешков орехов Фото:

В Пыть-Яхе мужчину приговорили почти к двум годам тюрьмы за кражу кедровых орехов. Вместе с братом и другим неизвестным подельником они вынесли со склада 30 мешков на 360 тысяч рублей.

«Суд приговорил старшего брата, судимого и не отбывшего полностью ранее назначенное наказание к году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Младшему брату назначили штраф в 100 тысяч рублей.

Братья вместе с неустановленным лицом вломились на охраняемую территорию со складом. Они вынесли мешки с орехами, перекинув их через забор. А потом продали и поделили прибыль. «При рассмотрении уголовного дела, подсудимые вину в совершении вышеуказанного преступления признали в полном объеме, от дачи показаний отказались», — уточняется в сообщении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пыть-Яхе мужчину приговорили почти к двум годам тюрьмы за кражу кедровых орехов. Вместе с братом и другим неизвестным подельником они вынесли со склада 30 мешков на 360 тысяч рублей. «Суд приговорил старшего брата, судимого и не отбывшего полностью ранее назначенное наказание к году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Младшему брату назначили штраф в 100 тысяч рублей. Братья вместе с неустановленным лицом вломились на охраняемую территорию со складом. Они вынесли мешки с орехами, перекинув их через забор. А потом продали и поделили прибыль. «При рассмотрении уголовного дела, подсудимые вину в совершении вышеуказанного преступления признали в полном объеме, от дачи показаний отказались», — уточняется в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...