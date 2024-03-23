23 марта 2024

В Челябинске перенесли вручение премии «Золотая лира» из-за теракта в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзор гостевого маршрута к приезду Путина. Челябинск, органный зал родина, челябинск
Вручение премии должно было пройти 25 марта в Зале органной и камерной музыки «Родина» Фото:

В Челябинске с 25 марта на 8 апреля перенесли торжественную церемонию вручения премии работникам культуры «Золотая лира». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Вручение премии „Золотая Лира“ переносится на 8 апреля. О времени и месте проведения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении в telegram-канале администрации Челябинска.

Вручение премии должно было пройти в понедельник, 25 марта, в Зале органной и камерной музыки «Родина». Планировалось, что в мероприятии примет участие глава Челябинска Наталья Котова.

Премия «Золотая лира» вручается работникам культуры и искусства. Общественная награда присуждается как профессионалам, так и одаренным детям и представителям талантливой молодежи. Всего по итогам года вручается 13 нагрудных знаков из серебра с золочением и денежная премия в размере 20 тысяч рублей. Мероприятие традиционно приурочено ко Дню работника культуры РФ, который отмечается 25 марта.

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В Челябинске с 25 марта на 8 апреля перенесли торжественную церемонию вручения премии работникам культуры «Золотая лира». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Вручение премии „Золотая Лира“ переносится на 8 апреля. О времени и месте проведения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении в telegram-канале администрации Челябинска. Вручение премии должно было пройти в понедельник, 25 марта, в Зале органной и камерной музыки «Родина». Планировалось, что в мероприятии примет участие глава Челябинска Наталья Котова. Премия «Золотая лира» вручается работникам культуры и искусства. Общественная награда присуждается как профессионалам, так и одаренным детям и представителям талантливой молодежи. Всего по итогам года вручается 13 нагрудных знаков из серебра с золочением и денежная премия в размере 20 тысяч рублей. Мероприятие традиционно приурочено ко Дню работника культуры РФ, который отмечается 25 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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