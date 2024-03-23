В Челябинске перенесли вручение премии «Золотая лира» из-за теракта в «Крокусе»

24 марта 2024 в 23:51 Размер текста - 17 +

Вручение премии должно было пройти 25 марта в Зале органной и камерной музыки «Родина» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 25 марта на 8 апреля перенесли торжественную церемонию вручения премии работникам культуры «Золотая лира». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Вручение премии „Золотая Лира“ переносится на 8 апреля. О времени и месте проведения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении в telegram-канале администрации Челябинска. Вручение премии должно было пройти в понедельник, 25 марта, в Зале органной и камерной музыки «Родина». Планировалось, что в мероприятии примет участие глава Челябинска Наталья Котова. Премия «Золотая лира» вручается работникам культуры и искусства. Общественная награда присуждается как профессионалам, так и одаренным детям и представителям талантливой молодежи. Всего по итогам года вручается 13 нагрудных знаков из серебра с золочением и денежная премия в размере 20 тысяч рублей. Мероприятие традиционно приурочено ко Дню работника культуры РФ, который отмечается 25 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 25 марта на 8 апреля перенесли торжественную церемонию вручения премии работникам культуры «Золотая лира». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Вручение премии „Золотая Лира“ переносится на 8 апреля. О времени и месте проведения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении в telegram-канале администрации Челябинска. Вручение премии должно было пройти в понедельник, 25 марта, в Зале органной и камерной музыки «Родина». Планировалось, что в мероприятии примет участие глава Челябинска Наталья Котова. Премия «Золотая лира» вручается работникам культуры и искусства. Общественная награда присуждается как профессионалам, так и одаренным детям и представителям талантливой молодежи. Всего по итогам года вручается 13 нагрудных знаков из серебра с золочением и денежная премия в размере 20 тысяч рублей. Мероприятие традиционно приурочено ко Дню работника культуры РФ, который отмечается 25 марта.