В Челябинске перенесли вручение премии «Золотая лира» из-за теракта в «Крокусе»

В Челябинске с 25 марта на 8 апреля перенесли торжественную церемонию вручения премии работникам культуры «Золотая лира». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Вручение премии „Золотая Лира“ переносится на 8 апреля. О времени и месте проведения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении в telegram-канале администрации Челябинска.
Вручение премии должно было пройти в понедельник, 25 марта, в Зале органной и камерной музыки «Родина». Планировалось, что в мероприятии примет участие глава Челябинска Наталья Котова.
Премия «Золотая лира» вручается работникам культуры и искусства. Общественная награда присуждается как профессионалам, так и одаренным детям и представителям талантливой молодежи. Всего по итогам года вручается 13 нагрудных знаков из серебра с золочением и денежная премия в размере 20 тысяч рублей. Мероприятие традиционно приурочено ко Дню работника культуры РФ, который отмечается 25 марта.
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