Военных, задержавших террористов в Брянской области, приставили к наградам

25 марта 2024 в 09:13 Размер текста - 17 +

В Минобороны сообщили, что награды были выданы за героизм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Военнослужащим, обеспечивавшим охрану государственной границы РФ и отличившимся при задержании подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» в Брянской области, были вручены государственные и ведомственные награды. Об этом сообщили в Минобороны. «За героизм при выполнении специальных задач на государственной границе», — сообщили в Минобороны. Их наградили государственными и ведомственными наградами. 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Четверо террористов, вооруженные автоматами, ворвались в здание концертного зала, открыли огонь по посетителям и подожгли помещение. После теракта подозреваемые были задержаны по горячим следам, пытавшись скрыться в Брянской области. Суд арестовал четверых фигурантов, передает РАПСИ. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что всем пострадавшим Москва и область выплатит компенсации от 500 тысяч до трех миллионов рублей, сообщают «Дни.ру». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащим, обеспечивавшим охрану государственной границы РФ и отличившимся при задержании подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» в Брянской области, были вручены государственные и ведомственные награды. Об этом сообщили в Минобороны. «За героизм при выполнении специальных задач на государственной границе», — сообщили в Минобороны. Их наградили государственными и ведомственными наградами. 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Четверо террористов, вооруженные автоматами, ворвались в здание концертного зала, открыли огонь по посетителям и подожгли помещение. После теракта подозреваемые были задержаны по горячим следам, пытавшись скрыться в Брянской области. Суд арестовал четверых фигурантов, передает РАПСИ. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что всем пострадавшим Москва и область выплатит компенсации от 500 тысяч до трех миллионов рублей, сообщают «Дни.ру».