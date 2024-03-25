Военных, задержавших террористов в Брянской области, приставили к наградам

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В Минобороны сообщили, что награды были выданы за героизм Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Военнослужащим, обеспечивавшим охрану государственной границы РФ и отличившимся при задержании подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» в Брянской области, были вручены государственные и ведомственные награды. Об этом сообщили в Минобороны.

«За героизм при выполнении специальных задач на государственной границе», — сообщили в Минобороны. Их наградили государственными и ведомственными наградами.

22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Четверо террористов, вооруженные автоматами, ворвались в здание концертного зала, открыли огонь по посетителям и подожгли помещение. После теракта подозреваемые были задержаны по горячим следам, пытавшись скрыться в Брянской области. Суд арестовал четверых фигурантов, передает РАПСИ. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что всем пострадавшим Москва и область выплатит компенсации от 500 тысяч до трех миллионов рублей, сообщают «Дни.ру».

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Военнослужащим, обеспечивавшим охрану государственной границы РФ и отличившимся при задержании подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» в Брянской области, были вручены государственные и ведомственные награды. Об этом сообщили в Минобороны. «За героизм при выполнении специальных задач на государственной границе», — сообщили в Минобороны. Их наградили государственными и ведомственными наградами. 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Четверо террористов, вооруженные автоматами, ворвались в здание концертного зала, открыли огонь по посетителям и подожгли помещение. После теракта подозреваемые были задержаны по горячим следам, пытавшись скрыться в Брянской области. Суд арестовал четверых фигурантов, передает РАПСИ. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что всем пострадавшим Москва и область выплатит компенсации от 500 тысяч до трех миллионов рублей, сообщают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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