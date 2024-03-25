Кремль высказался о дискуссиях по поводу смертной казни

25 марта 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

В Кремле не комментируют тему смертной казни на данный момент, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль не принимает участие в дискуссиях на тему введения смертной казни в России после свершенного теракта в Подмосковье. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы в настоящее момент не принимаем участия в этой дискуссии [связанную с потенциальным снятием моратория на смертную казнь]», — уточнил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Теракт произошел 22 марта. После в России начали обсуждать вопрос о введении смертной казни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кремль не принимает участие в дискуссиях на тему введения смертной казни в России после свершенного теракта в Подмосковье. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы в настоящее момент не принимаем участия в этой дискуссии [связанную с потенциальным снятием моратория на смертную казнь]», — уточнил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Теракт произошел 22 марта. После в России начали обсуждать вопрос о введении смертной казни.