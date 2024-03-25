Кремль высказался о дискуссиях по поводу смертной казни

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
В Кремле не комментируют тему смертной казни на данный момент, сообщил Дмитрий Песков Фото:

Кремль не принимает участие в дискуссиях на тему введения смертной казни в России после свершенного теракта в Подмосковье. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы в настоящее момент не принимаем участия в этой дискуссии [связанную с потенциальным снятием моратория на смертную казнь]», — уточнил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Теракт произошел 22 марта. После в России начали обсуждать вопрос о введении смертной казни.

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Кремль не принимает участие в дискуссиях на тему введения смертной казни в России после свершенного теракта в Подмосковье. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы в настоящее момент не принимаем участия в этой дискуссии [связанную с потенциальным снятием моратория на смертную казнь]», — уточнил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Теракт произошел 22 марта. После в России начали обсуждать вопрос о введении смертной казни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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