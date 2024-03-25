Кремль высказался о дискуссиях по поводу смертной казни

В Кремле не комментируют тему смертной казни на данный момент, сообщил Дмитрий Песков
Кремль не принимает участие в дискуссиях на тему введения смертной казни в России после свершенного теракта в Подмосковье. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы в настоящее момент не принимаем участия в этой дискуссии [связанную с потенциальным снятием моратория на смертную казнь]», — уточнил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Теракт произошел 22 марта. После в России начали обсуждать вопрос о введении смертной казни.
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