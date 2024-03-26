Рестораны Челябинска продали семь тысяч блинов на масленичном фестивале

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Блины к Масленице. Екатеринбург, блины, масленица, блин, блин с икрой
Участники фестиваля представили около 100 позиций с блинами Фото:

Рестораны Челябинска во время блинного фестиваля, проходившего с 4 по 17 марта, продали семь тысяч порций. Об этом сообщил организатор фестиваля Азат Сапармамедов.

«Итоги фестиваля блинов by RestoNews: 30 заведений и одна доставка приняли участие. Было продано около семи тысяч порций блинов», — сообщил блогер в официальном паблике RestoNews в соцсети «ВКонтакте».

Блинный фестиваль проходил в Челябинске с 4 по 17 марта. Рестораны представили около 100 вариаций блюд с блинами. Для посетителей были представлены как классические позиции, так и авторские вариации главного масленичного блюда.

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Рестораны Челябинска во время блинного фестиваля, проходившего с 4 по 17 марта, продали семь тысяч порций. Об этом сообщил организатор фестиваля Азат Сапармамедов. «Итоги фестиваля блинов by RestoNews: 30 заведений и одна доставка приняли участие. Было продано около семи тысяч порций блинов», — сообщил блогер в официальном паблике RestoNews в соцсети «ВКонтакте». Блинный фестиваль проходил в Челябинске с 4 по 17 марта. Рестораны представили около 100 вариаций блюд с блинами. Для посетителей были представлены как классические позиции, так и авторские вариации главного масленичного блюда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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