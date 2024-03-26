Рестораны Челябинска продали семь тысяч блинов на масленичном фестивале

Рестораны Челябинска во время блинного фестиваля, проходившего с 4 по 17 марта, продали семь тысяч порций. Об этом сообщил организатор фестиваля Азат Сапармамедов.
«Итоги фестиваля блинов by RestoNews: 30 заведений и одна доставка приняли участие. Было продано около семи тысяч порций блинов», — сообщил блогер в официальном паблике RestoNews в соцсети «ВКонтакте».
Блинный фестиваль проходил в Челябинске с 4 по 17 марта. Рестораны представили около 100 вариаций блюд с блинами. Для посетителей были представлены как классические позиции, так и авторские вариации главного масленичного блюда.
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