Рестораны Челябинска продали семь тысяч блинов на масленичном фестивале

26 марта 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Участники фестиваля представили около 100 позиций с блинами Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Рестораны Челябинска во время блинного фестиваля, проходившего с 4 по 17 марта, продали семь тысяч порций. Об этом сообщил организатор фестиваля Азат Сапармамедов. «Итоги фестиваля блинов by RestoNews: 30 заведений и одна доставка приняли участие. Было продано около семи тысяч порций блинов», — сообщил блогер в официальном паблике RestoNews в соцсети «ВКонтакте». Блинный фестиваль проходил в Челябинске с 4 по 17 марта. Рестораны представили около 100 вариаций блюд с блинами. Для посетителей были представлены как классические позиции, так и авторские вариации главного масленичного блюда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рестораны Челябинска во время блинного фестиваля, проходившего с 4 по 17 марта, продали семь тысяч порций. Об этом сообщил организатор фестиваля Азат Сапармамедов. «Итоги фестиваля блинов by RestoNews: 30 заведений и одна доставка приняли участие. Было продано около семи тысяч порций блинов», — сообщил блогер в официальном паблике RestoNews в соцсети «ВКонтакте». Блинный фестиваль проходил в Челябинске с 4 по 17 марта. Рестораны представили около 100 вариаций блюд с блинами. Для посетителей были представлены как классические позиции, так и авторские вариации главного масленичного блюда.