В Перми выросли цены на непродовольственные товары и услуги

27 марта 2024 в 10:07 Размер текста - 17 +

Цены выросли на мебель и постельное белье Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Пермском крае с февраля 2023 года по февраль 2024 года инфляция выросла до 8,65%. Больше всего цены подскочили на непродовольственные товары и услуги. Об этом рассказали в пермском отделении Банка России. «В феврале 2024 года в Пермском крае темп прироста цен на непродовольственные товары в годовом сопоставлении увеличился до 8,01% (в январе — 7,57%). Темп прироста цен на услуги в феврале в годовом сопоставлении составил 10,41% (в январе — 8,92%)», — сказано в сообщении. Уточняется, что среди непродовольственных товаров цены выросли на отдельные медицинские препараты, предметы мебели, одежду, постельное белье, парфюмерию и косметику. В сфере услуг больше всего подорожали авиабилеты и проезд в плацкартных вагонах. Это связано с сокращением количества рейсов из Перми в Москву и увеличением спроса на внутренний туризм. Аналитики отметили, что уровень инфляции в Пермском крае опережает показатель по Приволжскому федеральному округу (7,54%) и России в целом (7,69%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае с февраля 2023 года по февраль 2024 года инфляция выросла до 8,65%. Больше всего цены подскочили на непродовольственные товары и услуги. Об этом рассказали в пермском отделении Банка России. «В феврале 2024 года в Пермском крае темп прироста цен на непродовольственные товары в годовом сопоставлении увеличился до 8,01% (в январе — 7,57%). Темп прироста цен на услуги в феврале в годовом сопоставлении составил 10,41% (в январе — 8,92%)», — сказано в сообщении. Уточняется, что среди непродовольственных товаров цены выросли на отдельные медицинские препараты, предметы мебели, одежду, постельное белье, парфюмерию и косметику. В сфере услуг больше всего подорожали авиабилеты и проезд в плацкартных вагонах. Это связано с сокращением количества рейсов из Перми в Москву и увеличением спроса на внутренний туризм. Аналитики отметили, что уровень инфляции в Пермском крае опережает показатель по Приволжскому федеральному округу (7,54%) и России в целом (7,69%).