01 октября 2025

Пермяк чуть не погиб из-за загоревшегося электросамоката

МЧС: в пермской многоэтажке загорелся электросамокат
© Служба новостей «URA.RU»
В результате происшествия обошлось без пострадавших
В результате происшествия обошлось без пострадавших Фото:

В одной из многоэтажек Перми произошло возгорание электросамоката, причиной которого стал перегрев литий-ионного аккумулятора. В квартире был установлен беспроводной датчик, который при обнаружении задымления оповестил владельца через мобильное приложение.

«Сотрудники газодымозащитной службы МЧС России с использованием специального оборудования эвакуировали мужчину из задымленного помещения. В результате происшествия обошлось без пострадавших», — сообщает МЧС России в telegram-канале. 

Ликвидацией пожара занимались 13 сотрудников пожарной охраны. Было задействовано четыре единицы техники.

