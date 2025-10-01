Пермяк чуть не погиб из-за загоревшегося электросамоката

В результате происшествия обошлось без пострадавших
В одной из многоэтажек Перми произошло возгорание электросамоката, причиной которого стал перегрев литий-ионного аккумулятора. В квартире был установлен беспроводной датчик, который при обнаружении задымления оповестил владельца через мобильное приложение.
«Сотрудники газодымозащитной службы МЧС России с использованием специального оборудования эвакуировали мужчину из задымленного помещения. В результате происшествия обошлось без пострадавших», — сообщает МЧС России в telegram-канале.
Ликвидацией пожара занимались 13 сотрудников пожарной охраны. Было задействовано четыре единицы техники.
