01 октября 2025

Пермяки стали реже болеть туберкулезом и ВИЧ

У пермяков стали реже выявлять туберкулез
У пермяков стали реже выявлять туберкулез

В Пермском крае снизилось количество пациентов с туберкулезом, венерологическими заболеваниями и ВИЧ. Если в 2023 году количество пациентов с туберкулезом составляло 45,7 на 100 тысяч населения, то в 2024 году эта цифра сократилась до 40,1. Об этом сказано в пояснительной записке к проекту краевого бюджета на 2026-2028 годы, которая опубликована на портале заксобрания.

«Снизились посещения по поводу заболеваний медицинских организаций, оказывающих помощь по профилям „фтизиатрия“ и „венерология“. Также сократились объемы по госпитализации по профилям „фтизиатрия“, „психиатрия-наркология“ и „ВИЧ“. Это связано со снижением заболеваемости», — сказано в документе.

Уточняется, что заболеваемость по венерологии в 2023 году составляла 55,7 на 100 тысяч населения. В 2024 году этот показатель снизился до 53,1 на 100 тысяч населения.

