Стало известно, как власти помогут с жильем работникам оборонных заводов

Власти Пермского края приняли ряд дополнительных мер по поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) региона. В частности, они направлены на содействие в реализации жилищных проектов для сотрудников предприятий.
«С конца 2024 года такие проекты могут признать приоритетными, что предоставляет возможность получения земельных участков на льготных условиях без проведения аукционов. При этом предприятия обязуются обеспечить выкуп сотрудниками не менее 70% возведенного жилья», — сообщает пресс-служба правительства Пермского края на официальном сайте.
Согласно новой инициативе губернатора, предприятия также получили право сдавать построенное жилье своим работникам в аренду. Комплекс принимаемых мер ориентирован на привлечение и удержание квалифицированных специалистов в оборонной отрасли региона. Уже известно, что Пермский завод «Машиностроитель» воспользовался предоставленной поддержкой.
