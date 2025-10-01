Электровелосипеды ушли на зимовку в Перми

Закрытие сезона совпало с прошлогодней датой
В Перми завершился сезон аренды электровелосипедов. Компания Whoosh вывела свою технику с городских улиц.
«Мы сделали перерыв. После возвращения все условия останутся прежними. В частности, сохранится система вушбаллов, уровни в программе лояльности и статус подписки», — говорится в приложении сервиса.
Аналогично прошлому году завершение сезона выпало на 1 октября. В 2025 году прокат электровелосипедов был открыт 12 апреля. В этом сезоне введено новое требование: по окончании использования электровелосипед необходимо обязательно закреплять на парковочной конструкции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!