01 октября 2025

Электровелосипеды ушли на зимовку в Перми

Кикрешинг убрал электровелосипеды с улиц Перми
Закрытие сезона совпало с прошлогодней датой
Закрытие сезона совпало с прошлогодней датой

В Перми завершился сезон аренды электровелосипедов. Компания Whoosh вывела свою технику с городских улиц.

«Мы сделали перерыв. После возвращения все условия останутся прежними. В частности, сохранится система вушбаллов, уровни в программе лояльности и статус подписки», — говорится в приложении сервиса. 

Аналогично прошлому году завершение сезона выпало на 1 октября. В 2025 году прокат электровелосипедов был открыт 12 апреля. В этом сезоне введено новое требование: по окончании использования электровелосипед необходимо обязательно закреплять на парковочной конструкции.

