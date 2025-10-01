01 октября 2025

Пермский долгострой получил статус приоритетного инвестиционного проекта

Долгострой будет реконструировать пермский девелопер
Зданию недостроенного бизнес-центра на улице Екатерининская, 175 в Перми присвоили статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП). Такое решение вынес краевой Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, сообщил URA.RU председатель совета директоров строительной группы «Развитие» Алексей Раев.

«Проект имеет высокую социальную и инфраструктурную значимость. Он направлен не только на создание новых коммерческих площадей, но и на благоустройство и озеленение центра города», — отметил Алексей Раев.

Статус ПИП позволит объекту получить государственную поддержку, а его владельцу — льготы, например, инвестиционный налоговый вычет. О том, что «Развитие» будет достраивать здание, стало известно еще в январе 2025 года. Компания планирует реконструировать объект и возвести современный бизнес-центр высотой 22 этажа. Его общая площадь составит 16 тысяч квадратных метров. Внутри разместят офисы, кафе, апартаменты и помещения для фитнес-клуба. Кроме этого, девелопер благоустроит прилегающую к зданию территорию в долине реки Данилиха.

