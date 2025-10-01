Ресторатор назвал самые популярные у иностранцев блюда пермской кухни

Иностранные гости чаще всего интересуются посикунчиками, пистиками и шанежками среди блюд пермской кухни. Об этом URA.RU рассказал владелец кафе-музея «Пермская кухня» Алексей Субботин. Ресторатор отметил, что оригинальные названия угощений зачастую вызывают у туристов улыбку и искреннее любопытство.
«Уже есть блюда, которые особенно притягивают иностранцев. Посикунчики вызывают улыбки из-за названия. Пистики нравятся почти всем, я одним из первых стал их готовить в заведении в 2016 году, когда само слово еще было редкостью. Шанежки тоже вызывают неподдельный интерес — многие не знают, что это такое», — рассказал Субботин.
Ранее URA.RU рассказывало, что Алексей Субботин предложил главному режиссеру Пермского театра кукол поставить детскую сказку о посикунчиках. А в большом интервью ресторатор поделился, почему не боится конкуренции с роллами и пиццей, как делает из посикунчиков арт-объекты и в чем заключается секрет многолетнего успеха.
