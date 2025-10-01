Суд обязал администрацию Перми ускорить расселение аварийного дома

Прокуратура добилась через суд пересмотра срока расселения аварийного дома на Барнаульской улице в Перми, который был установлен до 2030 года. Об этом сообщает краевое надзорное ведомство.
«В ходе проверки прокуратура Орджоникидзевского района установила, что аварийный дом №7 по улице Барнаульская в Перми, признанный подлежащим сносу, включен в программу расселения только до 31 декабря 2030 года. При этом дом находится в неудовлетворительном техническом состоянии и не включен в действующие программы расселения аварийного жилья», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.
Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием признать установленный срок расселения неразумным и обязать администрацию города произвести расселение жильцов. Орджоникидзевский райсуд удовлетворил требования прокурора, признав решение местных властей необоснованно затягивающим переселение людей из опасного жилья.
С начала 2025 года в Перми в рамках региональных и муниципальных программ снесли 92 аварийных дома, в том числе 10 в Орджоникидзевском районе, где расположен и дом на Барнаульской улице. В 2024 году было демонтировано более 120 подобных объектов, а освободившиеся территории используют для нового строительства и социальных нужд. Ранее аналогичные решения принимались по другим аварийным зданиям, включая дома на улице Нефтяников и старое здание автовокзала.
