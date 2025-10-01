Чиновник открестился от проблем со светом в пермской деревне и отправил жителей к Путину

В деревне Петровка Пермского округа уже 15 лет не удается установить освещение на улице Солнечной, несмотря на обращения жителей. Об этом сообщили в реготделении Народного фронта. По данным организации, местные власти ссылаются на нехватку финансирования.
«Житель деревни Петровка Василий Мотовилов бьется за безопасность 200 жителей улицы Солнечной уже 15 лет. Во всей деревне она единственная, где нет света, несмотря на наличие столбов с электропроводами. Требуется лишь установка светильников, но местные чиновники из года в год ссылаются на отсутствие средств», — говорится в сообщении.
По информации общественников, осенью и зимой два километра улицы остаются полностью без света. В это время возрастает риск травм и встреч с дикими животными. В центре деревни находятся школа, клубы, магазины, детский сад и поликлиника. Домой жителям приходится возвращаться в темноте.
В декабре 2024 года местный житель обратился с проблемой на прямую линию президента России Владимира Путина. После этого ему позвонил начальник Култаевского территориального управления и отправил мужчину к Путину. Представители Народного фронта сообщили, что обратились по данной проблеме к главе Пермского округа.
URA.RU отправило запрос в администрацию Пермского округа. Ответ на него ожидается.
